تعليق عضوية نائب في حزب العمال البريطاني بعد لكمه أحد المارة- (فيديو)

لندن: أعلن حزب العمال الحاكم في بريطانيا تعليق عضوية أحد النواب في الحزب اليوم الأحد بعدما ظهر في مقطع مصور وهو يلكم أحد المارة مساء يوم الجمعة.

وجاء قرار تعليق عضوية مايك أميسبري (55 عاما)، عضو البرلمان، بعد أن ظهر في لقطات صورتها كاميرات مراقبة وهو يتحدث إلى رجل ويسدد له لكمة أولى ثم أسقطه أرضا وانهال عليه بالضرب.

وأظهر مقطع آخر أميسبري وهو يقول لشخص خارج إطار الكاميرا “لن تهدد النائب مرة أخرى أبدا”.

This footage shows MP Mike Amesbury punching a man in the street. He has been suspended by the Labour Party following the incident. pic.twitter.com/mOcO87qwa3 — Sky News (@SkyNews) October 27, 2024

وقال متحدث باسم حزب العمال إن الشرطة سوف تستجوب أميسبري في هذه الواقعة.

وأضاف المتحدث “نظرا لاستمرار هذه التحقيقات حتى الآن، فقد قرر حزب العمال تعليق عضوية السيد أميسبري إداريا على ذمة التحقيق”.

وكان أميسبري قال في بيان أمس السبت قبل ظهور المقطعين المصورين إنه “شعر بالتهديد في الشارع بعد قضاء أمسية مع الأصدقاء”، وإنه اتصل بالشرطة بنفسه للإبلاغ عن الواقعة.

وأضاف “لن أدلي بمزيد من التعليقات ولكنني سأتعاون بالطبع مع أي استفسارات إذا لزم الأمر”.

ولم يرد أميسبري حتى الآن على طلب للتعليق على قرار إيقافه اليوم الأحد.

(رويترز)