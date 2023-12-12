تعليق منافسات كرة القدم في تركيا بعد الاعتداء على حكم.. وأردوغان يعلق- (فيديو)

لندن: تقرر تعليق منافسات كرة القدم المحلية في تركيا لأجل غير مسمى، بعدما قام رئيس ناد بالاعتداء على أحد كبار الحكام في البلاد بالملعب، عقب مباراة في الدوري التركي مساء أمس الاثنين.

وقام فاروق كوكا، رئيس نادي أنقرة غوجو، بتوجيه لكمة قوية للحكم خليل أوموت ميلير، الذي أدار مباراة الفريق ضد ضيفه تشايكور ريزا سبور، التي انتهت بالتعادل 1 / 1، في المرحلة الـ15 للمسابقة.

وتسببت لكمة رئيس النادي في إسقاط الحكم على أرض الملعب، مما أثار مشاهد فوضوية عقب انضمام اللاعبين والمسؤولين للمشاجرة أو لمحاولة التدخل من أجل فض الاشتباك.

اعتداء فاروق كوكا رئيس نادي أنقرة التركي على حكم مباراة فريقه أمام ريزا سبور بالدوري pic.twitter.com/GJbh9nbSTd — EParena.com (@EParena) December 11, 2023

وكان ميلير طرد لاعبا من كل فريق خلال اللقاء، الذي شهد تقدم أنقرة جوجو 1 / صفر، قبل أن يدرك ريزا سبور التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إدانته للهجوم، وسرعان ما قرر الاتحاد التركي لكرة القدم تعليق المنافسات المحلية.

وفي بيان له، ألقى اتحاد الكرة التركي باللوم على هذا “الهجوم الدنيء” إلى الثقافة السامة المستمرة منذ سنوات تجاه الحكام، و”التي عززها العديد من اللاعبين ومسؤولي الأندية”.

وذكر البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن “التصريحات غير المسؤولة لرؤساء الأندية والمديرين الفنيين والمدربين والمعلقين التلفزيونيين التي استهدفت الحكام مهدت الطريق لهذا الهجوم الدنيء اليوم”.

أضاف الاتحاد في بيانه: “بالتنسيق مع دولتنا، بدأ تنفيذ جميع الإجراءات الجنائية اللازمة ضد المسؤولين والمحرضين على هذا الهجوم اللاإنساني. سيتم معاقبة النادي المسؤول ورئيسه ومديريه وجميع المجرمين الذين هاجموا ميلير بأشد العقوبات”.

وتابع: “بموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم، تم تأجيل المنافسات في جميع الدوريات لأجل غير مسمى”.

Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı anı. Saldırıyı gerçekleştiren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın olayın ardından stattan ayrıldığı öğrenildi. pic.twitter.com/lHl56EUERF — AA SPOR (@aa_spor) December 11, 2023

ووفقا لوسائل الإعلام التركية، تم نقل ميلير وكوكا بعد تلك الواقعة للمستشفى، مع وضع رئيس النادي تحت الحراسة، ومن المتوقع أن يتم احتجازه بعد تلقيه العلاج.

ويعد ميلير (37 عاما) أحد أبرز الحكام في أوروبا، حيث تم إدراجه بقائمة النخبة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وسبق له إدارة عدد من المباريات ببطولة الدوري الأوروبي، كما أدار مباراة ويستهام يونايتد الإنكليزي ضد ألكمار الهولندي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الموسم الماضي.

من جانبه، قال الرئيس التركي في بيان: “أدين الهجوم على الحكم خليل أوموت ميلير بعد مباراة أنقرة جوجو وتشايكور ريزا سبور، التي أقيمت هذا المساء، وأتمنى له الشفاء العاجل”.

وأضاف: “الرياضة تعني السلام والأخوة. الرياضة لا تتوافق مع العنف. لن نسمح أبدا بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية”.

(د ب أ)