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تعليق نشاط حوالي 100 حزب تونسي بشبهات فساد- (فيديو)

21 - نوفمبر - 2023

حسن سلمان
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تونس- “القدس العربي”: كشفت مديرة ديوان رئيس الحكومة التونسية، سامية الشرفي، عن تعليق نشاط حوالي 100 حزب بشبهات تتعلق بالفساد.

وخلال جلسة عقدها البرلمان، الاثنين، لمناقشة الميزانية، قالت الشرفي “الحكومة بادرت بالتنبيه على 150 حزبا، بخصوص توضيح أوضاعها المالية، في حين أصدرت الجهات القضائية أحكاما بتعليق نشاط 97 حزبا بعد الشروع في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ 2018″، وفق وكالة الأنباء التونسية.

وأشارت إلى أن “أحكاما صدرت تتعلق بحل 15 حزبا، في حين حل 14 حزبا نفسه بنفسه بين 2020 و2022، في إطار عمل الحكومة على تكريس الشفافية المالية وحماية الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه”.

من جانب آخر، أعلنت الشرفي أنه “تم ضبط 272 جمعية مشبوهة واتخاذ الاجراءات الواجبة ضدها الى غاية اليوم، بعد تصنيف تونس بالقائمة السوداء من طرف مجموعة العمل المالي وبالقائمة الرمادية من طرف منظمة الشفافية الدولية”.

وأوضحت أن “الحكومة بادرت بطلب تعليق نشاط 266 جمعية من جملة الجمعيات المشبوهة ال272، صدرت قرارات بتعليق نشاط 182 منها، ورفض طلب تعليق نشاط 25 جمعية”.

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