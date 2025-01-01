تعيين أول سوريّة في منصب محافظ

دمشق: عينت الإدارة الجديدة في سوريا محسنة المحيثاوي محافظاً لمحافظة السويداء جنوبي البلاد.

وقالت أيهم الشوفي، من نشطاء الحراك المدني في السويداء: “تعيين المحيثاوي من قبل الإدارة الجديدة في سوريا هو استكمال لقرار الحراك الشعبي بترشيحها للمنصب”، مشيراً إلى أن المحيثاوي كانت مديرة للمصرف العقاري في السويداء، إضافة الى عملها في جهاز الرقابة والتفتيش بالمحافظة.

وأضافت الشوفي: “المحيثاوي من أولى السيدات اللواتي شاركن في الحراك السلمي بمحافظة السويداء، وتتواجد بشكل دائم في ساحة الكرامة، ورغم تعرّضها للمضايقات من قبل النظام السابق، استمرت بمسيرتها وإصرارها على المشاركة في الحراك.”

والمحيثاوي من مواليد قرية لبينه في محافظة السويداء عام 1970، وتنتمي للطائفة الدرزية، وحصلت على شهادة بكالوريوس في الاقتصاد والتجارة من جامعة دمشق.

( د ب أ )