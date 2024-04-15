تعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا للحكومة

الكويت: ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين أن أمرا أميريا صدر بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

واستقال رئيس الوزراء السابق الشيخ محمد صباح السالم الصباح في أبريل نيسان الماضي بعد شهور قليلة من تكليفه بتشكيل الحكومة. وكانت استقالته خطوة إجرائية بعد انتخاب برلمان جديد في ذلك الشهر ليصبح البرلمان الرابع منذ ديسمبر كانون الأول 2020.

والكويت، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والتي تحظر الأحزاب السياسية، لديها أحد أكثر الأنظمة السياسية انفتاحا في الخليج إلا أن الأمير له القول الفصل في شؤون الدولة

(رويترز)