تعيين بيرباولو بيتشولي مديرا فنيا لدار “بالنسياغا”

باريس: يتولى الإيطالي بيرباولو بيتشولي الإدارة الفنية لدار أزياء “بالنسياغا” في تموز/يوليو، خلفا لديمنا الذي أعلن في آذار/مارس انتقاله إلى “غوتشي”، وهي دار أخرى تابعة لمجموعة “كيرينغ”.

ويتسلّم بيتشولي منصبه رسميا في 10 تموز/يوليو، وسيقدم مجموعته الأولى في تشرين الأول/أكتوبر، على ما أعلنت الاثنين المجموعة الفاخرة التي تضم علامات مثل سان لوران وبوتيغا فينيتا.

وأعلن بيتشولي استقاله من “فالنتينو”في آذار/مارس 2024، بعد 25 عاما أمضاها في الدار الإيطالية، بينها ثمانية أعوام كمدير فني.

وأوضحت “كيرينغ” أنّ بيتشولي سيستند في بالنسياغا على “نقاط القوة والنجاحات التي حققتها الدار خلال العقد الفائت تحت الإدارة الإبداعية لديمنا، ومواصلة إرث كريستوبال بالنسياغا وتاريخ هذه الدار الباريسية الشهيرة”.

وقالت فرانشيسكا بيليتيني، نائبة المدير العام لشركة “كيرينغ” والمسؤولة عن تطوير دور الأزياء، “إن إتقانه (بيتشولي) للأزياء الراقية وحسّه الإبداعي وشغفه بالمهنة تجعله خيارا مثاليا”، مشيدة أيضا بـ”الرؤية الجريئة والمميزة” لديمنا، والتي شكلت “الهوية المعاصرة للدار”.

وكانت غوتشي أعلنت استقالة ديمنا في آذار/مارس، مع سعيها لإعادة إطلاق الماركة الإيطالية التي يثقل أداؤها الضعيف كاهل الشركة الأم “كيرينغ”.

وقال بيتشولي إنه على تناغم مع إدارة “كيرينغ” ومستعد لـ”صنع نسخة جديدة من الدار، وإضافة فصل جديد إلى تاريخها”.

أضاف “أنا ممتن لفرانسوا هنري (بينو)، وفرانشيسكا (بيليتيني)، وجانفرانكو (الرئيس التنفيذي لشركة بالنسياغا) على ثقتهم بي. لقد تطابقت رؤانا فورا وبشكل طبيعي، وهذه أفضل طريقة لبدء مشروع جديد”.

