تعيين جوناثان أندرسون مديرا فنيا لمجموعات النساء لدى دار ديور

باريس: عين المصمم جوناثان أندرسون رسميا مديرا فنيا لمجموعات النساء في دار ديور العريقة للأزياء خلفا لماريا غراتسيا كيوري على ما أعنلت الدار التي تملكها مجموعة “أل اف ام اتش” في بيان نشر الاثنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان المصمم الإيرلندي الشمالي في منتصف نيسان/أبريل على رأس مجموعات الرجال لدى ديور وبات الآن مسؤولا عن المجموعتين في الدار الباريسية وهو أمر غير مسبوق لدى هذه الماركة الشهيرة.

وقال برنار أرنو رئيس مجلس إدارة “ال في ام اتش” في بيان إن “جوناثان أندرسون من أكبر المواهب الخلاقة في جيله. بصمته الفنية الفريدة ستكون ورقة رابحة حيوية لكتابة الفصل الجديد في تاريخ دار ديور”.

وكان جوناثان أندرسون الذي سيقدم أول مجموعة رجال لدار ديور في 27 حزيران/يونيو خلال أسبوع باريس المقبل للموضة، غادر شركة لويفي العائدة للمجموعة نفسها في منتصف آذار/مارس. وكان قد أعطى هذه الماركة الإسبانية الكلاسيكية حيوية جديدة خلال السنوات ال11 التي أمضاها على رأسها ما جعلها من الماركات المفضلة في صفوف المشاهير.

ويعتبر أندرسون البالغ 40 عاما من المواهب المميزة في أوساط الموضة. وعلى مدى سنوات كانت عروض لويفي ملتقى لنجوم الفن السابع من تيموتي شالاميه إلى بيدرو المودوفار مرورا بتيلدا سوينتون. وكان الكثير من النجوم سفراء لهذه الماركة أيضا.

واندرسون خريج كلية لندن سكول أوف فاشن العريقة وبدأ العمل في قسم التسويق لدى دار برادا ومن ثم باشر ماركته الخاصة في 2008 تحت اسم “جاي دبلوي أندرسون”. ولدى لويفي عرف بقصاته المتقنة مع استخدام واسع للأقمشة الفاخرة فضلا عن الجلد والمعدن.

ويحل مكان ماريا غراتسيا كيوري على رأس مجموعة النساء في دار ديور بعدما غادرت الخميس هذا المنصب الذي شغلته مدة تسع سنوات.

(أ ف ب)