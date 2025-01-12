تعيين قائد جديد للحرس الجمهوري في الجزائر خلفا للفريق أول بن علي أكبر قادة الجيش وأعلاهم رتبة

الجزائر- “القدس العربي”: في حدث بارز يشهده الجيش الجزائري، تم تعيين اللواء الطاهر عياد، قائدا للحرس الجمهوري بالنيابة، خلفا للفريق أول بن علي بن علي الذي يعد أحد أبرز وأقدم رجالات المؤسسة العسكرية، وأول من رُقّي إلى رتبة فريق أول في وزارة الدفاع، حيث يعتقد أنه أحيل للتقاعد عن عمر يصل 85 عاما. وفي صور بثتها وزارة الدفاع الجزائرية، أشرف الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، السبت، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على مراسم تنصيب قائد الحرس الجمهوري بالنيابة، اللواء الطاهر عياد. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن هذا التنصيب جاء وفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 كانون الثاني/ يناير 2025. وتلا شنقريحة الكلمة الرسمية التي تقال في مراسم التنصيب، موجها كلامه لسلاح الحرس الجمهوري بالقول بعد ذكر القائد الجديد: “آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة”.

بعدها، أشرف شنقريحة على مراسم تسليم العلم الوطني والتصديق على محضر تسليم واستلام السلطة. ثم ألقى كلمة توجيهية “هنأ فيها اللواء الطاهر عياد على تعيينه قائدا للحرس الجمهوري بالنيابة، مشيدا في ذات السياق بالمسيرة الحافلة للفريق أول بن علي بن علي في خدمة الجزائر” قبل أن يبرز “العناية البالغة التي توليها القيادة العليا لسلاح الحرس الجمهوري من خلال السعي لتطوير قدراته وجعله سلاح نخبة بامتياز”. وأكد بهذا الخصوص قائلا: “تعلمون جميعا مدى الرعاية التي نوليها للحرس الجمهوري، تحت قيادة وتوجيهات ودعم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، والتي تجلت في التركيز على توفير كافة العوامل البشرية والمادية الكفيلة بتطوير قدرات هذا السلاح حتى تنسجم مع حساسية المهام المنوطة به وتتوافق مع تطلعاتنا في جعله سلاح نخبة بامتياز”. لأجل ذلك “لطالما حرصنا على التكفل الفعلي والنوعي بالمورد البشري الذي نعتبره ركيزة لا غنى عنها لأي جهد عملي وتطويري ناجح”. كما دعا مستخدمي الحرس الجمهوري إلى “ضرورة التحلي بالحيطة والحذر وتكثيف جهد التحضير القتالي وفقا للخطط المرسومة من أجل مواجهة كافة التهديدات في محيطنا الإقليمي وتلك الناجمة عن التحولات الجيوسياسية التي يعرفها العالم”. وأشار في هذا السياق إلى أن “التحولات الجيوسياسية التي يعرفها العالم والتهديدات العديدة في محيطنا الإقليمي تشكل تحديات تستدعي منا مضاعفة الحيطة والحذر والسعي باستمرار لتكثيف جهد التحضير القتالي، ضمانا لجاهزية كافة مكونات جيشنا الوطني الشعبي”.