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تعيين مبعوثة أممية جديدة في ليبيا بعد شغور طويل

24 - يناير - 2025

المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا الغانيّة هانا سيروا تيتيه

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الأمم المتحدة: أعلن الأمين العام للامم المتحدة الجمعة تعيين الغانيّة هانا سيروا تيتيه مبعوثة للمنظمة الدولية في ليبيا، خلفا للسنغالي عبدالله باتيلي الذي استقال في نيسان/ابريل الفائت.

ووزيرة الخارجية السابقة لغانا والتي كانت منذ 2022 الممثلة الخاصة لأنطونيو غوتيريش في القرن الأفريقي، هي الشخصية العاشرة منذ 2011 التي تشغل هذا المنصب الحساس بوصفها مبعوثة خاصة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا. وعلى مجلس الأمن الدولي أن يوافق على هذا التعيين.

وشغر المنصب منذ الاستقالة المفاجئة في نيسان/ابريل لعبدالله باتيلي الذي رأى يومها أن الامم المتحدة لا تستطيع “التحرك بنجاح” دعما للعملية السياسية في ليبيا، في مواجهة مسؤولين يعطون الأولوية “للمصالح الشخصية” على حساب “حاجات البلاد”.

وتعاني ليبيا فوضى سياسية وأمنية منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 إثر ثورة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي.

(أ ف ب)

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