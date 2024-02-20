تعيين محلّل على القنوات التلفزيونية على رأس مطار الجزائر يثير جدلاً

الجزائر- “القدس العربي”: أثار تعيين العسكري المتقاعد مختار مديوني لتسيير مطار الجزائر الدولي جدلاً واسعاً بين مستغرب للقرار، كون الرجل عُرف كمُحلّلٍ في القنوات المحلية، وبين مؤيد له، باعتباره خبيراً في الملاحة المدنية، وهو الجانب المجهول في مسيرته.

وجاء تعيين الإطار العسكري السابق لتولّي إدارة شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، خلفاً للمدير المقال محمد الصالح كوّاش. وقال بيان لوزارة النقل الجزائرية إن عملية التنصيب تمّت تحت إشراف المكلّف بالأمانة العامة لوزارة النقل، جمال الدين عبد الغاني دريدي، ممثلاً لوزير النقل، وذلك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين بالجزائر.

وفور إعلان الخبر، غَزَت صورُ مديوني مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعليقات كثيرة تساءلت حول أسباب هذا الاختيار، كثير منها كان بطابع ساخر، بالنظر لطبيعة شخصية مختار مديوني الذي عرف عنه الدخول في كثير من المعارك خلال تحليلاته مع سياسيين وشخصيات معارضة، بينما كان هو يتبنّى خط الدفاع عن خيارات السلطة.

وكتب موقع راديو “أم” منتقداً هذا الاختيار بالقول: “شغل مديوني مختار، خريج المدرسة الوطنية للمسرح والفنون، منصب رائد في القوات الجوية، قبل أن يحال على التقاعد، ويتحوّل إلى محلل تلفزيوني في قناة تلفزيونية خاصة، دون تخصص في مجال الإعلام، ولا مجال النقل وتسيير المطارات”.

وذكر آخرون بالمقابل أن “مختار مديوني رجل وطني ومحب لعمله وكان يحمل فعلاً هم الخطوط الجوية”.

ومنذ دخوله مجال الإعلام، كان أبرز جدل وقع فيه مديوني انتقاده الشديد، سنة 2020، لمواقف الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، على برنامج “كرايزس” الذي ينشطه على قناة الحياة، ما دفع هذه السياسية لتوجيه شكوى ضده لدى سلطة السمعي البصري التي قامت بدورها باستدعاء مدير القناة طلباً لتوضيحات حول ما بدر عن مختار مديوني.

وعُرف العقيد المتقاعد أكثر بحديثه عن القضايا الإستراتيجية والتهديدات التي تواجهها الجزائر في محيطها الإقليمي. وكان أسلوبه يثير دائماً الخلاف، حيث يتحدث بنبرة هجومية حادة أحياناً تثير الكثير من ردود الفعل.

وقبل مدة ظهر مديوني في حوار مع موقع إلكتروني متحدثاً عن ضرورة إصلاح الخطوط الجوية الجزائرية، حيث تم تقديمه كخبير في الطيران المدني. وقال لموقع “الجزائر الآن” إن “هذه الشركة بحاجة إلى نظام لإعادة تقويم الاختلالات التي تعاني منها في مجال التسيير بالمقام الأول، والموروثة من الفترة السابقة جعلت المؤسسة تتحول إلى شركة عائلية، من منطلق أنّ أهم المناصب يسيطر عليها أشخاص معيّنون بصرف النظر عن الإمكانيات والمؤهلات التي يتمتعون بها”.

ويأتي هذا التغيير على رأس مطار الجزائر، بعد سنة من تعيين محمد صالح كواش، الذي تولى المهمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022. وعرفت فترة هذا المدير إعادة تنظيم للمطار، خاصة مع فتح وجْهات دولية جديدة جعلت منه نقطة عبور. وتحدّث نواب بإشادة عن عمله، منهم عبد الوهاب يعقوبي، الذي كتب على صفحته على فيسبوك أنه “لمس العزم على التطوير لتحسين واجهة الجزائر الدولية”.