تعيين هازنهاتل مديرا فنيا لفريق ساوثهامبتون الإنكليزي

منذ 38 دقيقة
تعيين هازنهاتل مديرا فنيا لفريق ساوثهامبتون الإنكليزي

المدرب النمساوي رالف هازنهاتل

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لندن : أعلن نادي ساوثهامبتون الإنكليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء تعيين المدرب النمساوي رالف هازنهاتل 51/ عاما/ مديرا فنيا للفريق.

وأوضح النادي في بيان نشره بموقعه على الإنترنت أن هازنهاتل وافق على توقيع عقد لمدة عامين ونصف العام، ينتهي في 2021، ليخلف مارك هيوز الذي أقيل من تدريب الفريق أمس الأول الاثنين.

وتجدر الإشارة إلى أن هازنهاتل لم يتول أي عمل تدريبي منذ أيار/مايو، منذ أنهى عامين في تدريب فريق لايبزغ الألماني، بعدما قاد الفريق إلى احتلال المركز الثاني في الدوري الألماني (بوندسليغا) خلال موسمه الأول في المنصب.

وهازنهاتل هو أول مدب نمساوي يتولى تدريب فريق في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال رالف كروجر رئيس نادي ساوثهامبتون: “يمنحنا تغيير المدرب بداية جديدة، وقد بزغ رالف (هازنهاتل) بشكل سريع للغاية، كخيار مثالي لنا.”

وأضاف: “إنه كمدرب، يتمتع بالحماس والإمكانيات ومهارات التواصل وأخلاقيات العمل والحماس للتطور، وهو ما نسعى إليه للمضي قدما في طريقنا… السرعة والسلاسة التي جرت بها المفاوضات تعكس الشخصية التي يتسم بها”.

وكان هيوز تولى تدريب ساوثهامبتون في آذار/مارس وساعد الفريق في تفادي الهبوط ، لكن ساوثهامبتون تراجع قبل أيام إلى مراكز الهبوط بجدول الدوري الإنكليزي.(د ب أ)

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