تعيين وزير الدفاع ورئيس الأركان السابقين مستشارين للسيسي

القاهرة ـ “القدس العربي”:

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارات شملت تعيين كل من الفريق أول محمد أحمد زكي محمد وزير الدفاع السابق، مساعداً لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، والفريق أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، رئيس أركان حرب الجيش المصري مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

كما أصدر السيسي، قرارا بتعيين عمر مروان وزير العدل السابق، مديرا لمكتب رئيس الجمهورية، وتعيين اللواء محسن محمود علي عبد النبي مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، مستشاراً لرئيس الجمهورية للإعلام.

كما قرر السيسي تعيين، هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط السابقة، مستشارة لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

وجاءت قرارات السيسي بالتزامن مع أداء الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستوري، وقد شهدت تغييرات واسعة طالت عدة حقائب بينها وزارات الدفاع والخارجية والمالية.