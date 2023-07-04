تغريبة فلسطينية جديدة.. مشاهد مؤلمة لعائلات نزحت بأطفالها جراء العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين- (فيديوهات وصور)

رام الله- “القدس العربي”: أفاد مسؤول فلسطيني أن نحو ثلاثة آلاف من سكان مخيم جنين غادروا منازلهم منذ بدأ جيش الاحتلال عدوانا واسعا يوم الإثنين على المخيم.

وصرّح نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، أن “حوالى 3000 شخص غادروا المخيم حتى الآن”، مضيفا أنه يجري اتخاذ الترتيبات لإيوائهم في مدارس وملاجئ أخرى في مدينة جنين.

وقال إن نحو 18 ألف فلسطيني يقيمون في المخيم.

التغريية الفلسطينية في مخيم جنين بعد نزوح سكان المخيم عن بيوتهم. تبقى المقاومة حاضرة للدفاع عن المخيم pic.twitter.com/CnVI9LDoJJ — Hanzala (@Hanzpal2) July 3, 2023

وأكدت المتحدثة باسم وكالة الامم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) جولييت توما، أن سكانا غادروا المخيم.

ونقلت وكالة “وفا” الفلسطينية عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال أجبرت مئات المواطنين على إخلاء منازلهم، في المنطقة القريبة من دوار الحصان، وذلك بعد أن طالبتهم عبر مكبرات الصوت بإخلاء المنازل، مؤكدين لجوء العائلات لساحات المستشفيات وقاعة بلدية جنين.

وتداول العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات وصورا مؤلمة لسكان المخيم وهم يغادرونه في ساعات الليل هربا من العدوان الإسرائيلي الهمجي.

وتظهر الصور عشرات العائلات التي نزحت بأطفالها مشيا على الأقدام للخروج من المخيم، فيما أطلق عليها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

وهبّ عشرات الفلسطينيين في مدينة جنين وأنحائها لمساعدة النازحين من المخيم، حيث قدموا لهم المساعدات الإنسانية، وفتحوا لهم بيوتهم للمبيت.

من خرج من مخيم جنين ممن يعيشون على أطراف المخيم وآلاف العائلات في قلب المخيم ما زالت في بيوتها ▫️ مخيم جنين يسكنه أكثر من 15 ألف نسمة pic.twitter.com/ahD5tt8n43 — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) July 3, 2023

في الساعات الأولى من صباح الإثنين، شنّ جيش الاحتلال عدوانا على مخيّم جنين مستخدما الطائرات المروحية والمسيرة التي قصفت أهدافا عديدة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 8 أشخاص في العملية وإصابة 80 على الأقل.

(وكالات)

بعد إجبار المئات منهم من قبل الاحتلال على مغادرة بيوتهم.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز صوب العائلات الفلسطينية أثناء نزوحها من منازلها في مخيم #جنين#فيديو pic.twitter.com/i10wjdkanl — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 3, 2023

الجيش الإسرائيلي يجبر عائلات مخيم جنين علي النزوح وترك المخيم. حالة نزوح كبيرة pic.twitter.com/UmAXBCsTg6 — Hanzala (@Hanzpal2) July 3, 2023