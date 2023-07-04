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تغريبة فلسطينية جديدة.. مشاهد مؤلمة لعائلات نزحت بأطفالها جراء العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين- (فيديوهات وصور)

منذ ساعتين

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رام الله- “القدس العربي”: أفاد مسؤول فلسطيني أن نحو ثلاثة آلاف من سكان مخيم جنين غادروا منازلهم منذ بدأ جيش الاحتلال عدوانا واسعا يوم الإثنين على المخيم.

وصرّح نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، أن “حوالى 3000 شخص غادروا المخيم حتى الآن”، مضيفا أنه يجري اتخاذ الترتيبات لإيوائهم في مدارس وملاجئ أخرى في مدينة جنين.

وقال إن نحو 18 ألف فلسطيني يقيمون في المخيم.

 

وأكدت المتحدثة باسم وكالة الامم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) جولييت توما، أن سكانا غادروا المخيم.

ونقلت وكالة “وفا” الفلسطينية عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال أجبرت مئات المواطنين على إخلاء منازلهم، في المنطقة القريبة من دوار الحصان، وذلك بعد أن طالبتهم عبر مكبرات الصوت بإخلاء المنازل، مؤكدين لجوء العائلات لساحات المستشفيات وقاعة بلدية جنين.

وتداول العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات وصورا مؤلمة لسكان المخيم وهم يغادرونه في ساعات الليل هربا من العدوان الإسرائيلي الهمجي.

وتظهر الصور عشرات العائلات التي نزحت بأطفالها مشيا على الأقدام للخروج من المخيم، فيما أطلق عليها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

وهبّ عشرات الفلسطينيين في مدينة جنين وأنحائها لمساعدة النازحين من المخيم، حيث قدموا لهم المساعدات الإنسانية، وفتحوا لهم بيوتهم للمبيت.

 

في الساعات الأولى من صباح الإثنين، شنّ جيش الاحتلال عدوانا على مخيّم جنين مستخدما الطائرات المروحية والمسيرة التي قصفت أهدافا عديدة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 8 أشخاص في العملية وإصابة 80 على الأقل.

(وكالات)

 

 

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