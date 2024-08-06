سياسة | دولي | أوروبا

تغريم امرأة في ألمانيا بسبب شعار “من النهر إلى البحر”

6 - أغسطس - 2024

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برلين: أدانت محكمة في برلين اليوم الثلاثاء امرأة (22 عاما) بعدما هتفت بشعار “من النهر إلى البحر، ستكون فلسطين حرة” بعد أيام من اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وقضت محكمة تيرغارتن الجزئية بتغريم المرأة 600 يورو (655 دولار) بعد إدانتها بتهمة “التغاضي عن عمل إجرامي” عن طريق ترديد العبارة خلال مظاهرة في برلين في 11 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأوضح القاضي أن استخدام الشعار بعد وقت قصير من هجمات حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر “يمثل عمليا دعما للعمل الوحشي وإنكارا لحق إسرائيل في الوجود”.

وفسرت المجتمعات اليهودية وآخرون العبارة بأنها دعوة لمحو دولة إسرائيل. وسعت الشرطة الألمانية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد استخدام العبارة، التي وصفتها إسرائيل بأنها معادية للسامية.

وأضاف القاضي “تم تعمد استخدام (العبارة) للتغاضي عن المذبحة”، ووصف الشعار بأنه “تحريض” من المحتمل أن يزعزع السلم العام.

وقالت المتهمة إنها ملتزمة بالكفاح ضد العنصرية ومعاداة السامية وتؤيد “إنهاء العنف”.

وطالب الدفاع بتبرئتها، مشيرا إلى أن الشعار “غامض” ونفى أي صلات بين موكلته وحركة حماس.

وطالب المدعي العام بتغريمها 900 يورو.

واضطر مسؤولو المحكمة إلى إخلاء القاعة بسبب احتجاجات صاخبة للحضور بعد النطق بالحكم.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 6, 2024 الساعة 8:54 م

    فلسطين من النهر للبحر رغم أنف ألمانيا النازية الصهيونية الفاشية العنصرية البغيضة المقيتة المتغطرسة التي تكيل بمكيالين تطرد المهاجرين العرب والمسلمين و الأفارقة وتستقبل ملايين الأوكران يا هامان ✌️🇵🇸😃💪🚀🐒👿👿👹🚀

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