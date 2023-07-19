تغريم جيجي حديد لحيازتها مخدر “الحشيش”

لندن: تم تغريم عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد 1220 دولارا أمريكيا، عقب إلقاء القبض عليها لحيازتها الحشيش في جزر كايمان.

وذكرت وكالة ” بي إيه ميديا” البريطانية أنه تم إلقاء القبض على جيجي (28 عاما) وصديقتها لياه ماكارثي في 10 تموز/ يوليو الجاري.

ووفقا لإدارة الجمارك ومراقبة الحدود بالجزر، فإنه تم إلقاء القبض على الصديقتين “لاستيرادهما الماريغوانا و الأوعية التي تستخدم في استهلاك الماريغوانا”.

وكانت جيجي وصديقتها قد وصلتا إلى الجزر على متن طائرة خاصة قادمتين من الولايات المتحدة، حيث تم تفتيش حقائبهما والعثور على كمية ضئيلة من الحشيش.

ومثلت الاثنتان أمام محكمة عاجلة في 12 من الشهر الجاري، وتم اتهامهما باستيراد مخدر خاضع للرقابة ووعاء لاستخدامه.

وقالت السلطات إنه تم تغريمهما، ولم يتم تسجيل إدانات بحقهما.

وقال متحدث باسم جيجي إنها ” تستمتع” بجزر كايمان على الرغم من القبض عليها، مضيفا أنها قامت بشراء الحشيش بصورة قانونية من نيويورك “برخصة طبية”.

(د ب أ)