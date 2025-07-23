تغيرات جذرية لدى الجيل الأمريكي الجديد تجاه إسرائيل

يشهد المشهد السياسي الأمريكي اليوم تغيرا كبيرا بشأن إسرائيل بين الأعضاء الأصغر سنا في الحزبين الجمهوري والديمقراطي. تاريخيا، كان دعم إسرائيل علامة بارزة على إجماع الحزبين بالنسبة للسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل. ومع ذلك، فإن أعدادا متزايدة من الناخبين الشباب يعيدون تقييم هذا الموقف، ومن كلا الحزبين، وإن لأسباب مختلفة. آخر هذه التغيرات هو ما يجري داخل الحزب الجمهوري، خاصة أولئك الذين يتعاطفون مع حركة «اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» (MAGA).

من المفيد النظر إلى السياق التاريخي لهذه التغيرات داخل الحزبين، والاتجاهات المحتملة المستقبلية تجاه دعم إسرائيل، إلا أن من الواضح، أن الدعم التاريخيّ شبه المطلق لإسرائيل من كلا الحزبين، لا يمكن الاعتماد عليه بعد اليوم لاستشراف السياسات المستقبلية.

تاريخيا، تم اعتبار إسرائيل حليفا استراتيجيا لأمريكا في الشرق الأوسط، وعاملا أساسيا لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة. ومع ذلك، أدت التغيرات في التركيبة السكانية في السنوات الأخيرة، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وتحولات الرأي العالمي إلى إعادة تقييم هذه المعتقدات، خاصة بين الأجيال الأصغر سنا.

بالنسبة للشباب الديمقراطي، أصبحت المواقف تجاه إسرائيل أكثر انتقادا بشكل متزايد، خاصة في ما يتعلق بقضايا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. يدفع هذا الرأي الناقد التزامهم المتزايد بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وهي قيم باتت تطغى لديهم على الالتزام بدعم إسرائيل. وينظر عدد كبير منهم إلى إسرائيل على أنها دولة محتلة لا تلتزم بالعدالة الاجتماعية، او احترام حقوق الإنسان. وقد ساعدت حركات ظهرت مؤخرا مثل «حياة السود مهمة» في زيادة الدعم لحقوق الفلسطينيين بين الليبراليين الشباب. وبات العديد يرى أن هناك أوجه تشابه بين قضايا العدالة العرقية في الولايات المتحدة، والنضالات التي يواجهها الفلسطينيون، ما أدى إلى إعادة تقييم الدعم غير المشروط لإسرائيل.

هناك سبب اخر داخل الحزب الديمقراطي وهو التنوع العرقي المتزايد داخل الحزب، وزيادة حجم التمثيل الشبابي فيه من خلفيات عرقية متنوعة، ما بدأ يغير السردية التقليدية داخل الحزب تجاه إسرائيل، التي باتت تعتبر السياسات الإسرائيلية ظالمة ضد الفلسطينيين. كما لا يمكن إهمال تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على مواقف الشباب الديمقراطي. فقد أدت منصات مثل فيسبوك وأكس وإنستغرام، إلى نشر معلومات حول المعاناة الفلسطينية، تحجم عن إظهارها وسائل الإعلام الأمريكية التقليدية، ما أدى لولادة حملات شعبية تتحدى الرواية السائدة حول ديمقراطية إسرائيل والتزامها بالأعراف الدولية.

هناك فجوة عمرية في الولايات المتحدة بالنسبة للموقف تجاه إسرائيل، أصبحت واضحة في كل استطلاعات الرأي في السنوات الأخيرة، وهي فجوة آخذة في الازدياد

لقد أدى كل ذلك إلى بروز قاعدة ديمقراطية داخل الهيئات المنتخبة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، قد تصل إلى حوالي ربع عدد الديمقراطيين في هؤلاء المجلسين مستعدة لانتقاد إسرائيل بشكل غير مسبوق، وصلت إلى حد أن قاطع حوالي 140 عضوا ديمقراطيا من المجلسين خطاب نتنياهو أمام الجلسة المشتركة للمجلسين، العام الماضي، من أصل حوالي 260 عضوا ديمقراطيا، وتبرز اليوم شخصيات ديمقراطية مثل ألكسندريا أوكاسيو- كورتيز وإلهان عمر ورشيدة طليب وكريس فان هولن وبيرني ساندرز وجيف ميركلي وغيرهم، ممن يتحدون الرواية الرسمية الإسرائيلية والأمريكية بشكل غير مسبوق.

اما داخل الحزب الجمهوري، فقد احتفظ الجمهوريون الشباب تقليديا بدعم قوي لإسرائيل، ولكن صعود حركةMAGA أضاف ديناميات جديدة. يركز النهج المرتبط بـMAGA على أيديولوجية «أمريكا أولا»، ما يؤثر على كيفية رؤية الشباب المحافظين للعلاقات الخارجية، بما في ذلك تلك التي مع إسرائيل. وبينما كان تأثير الإنجيليين يلعب دورا حاسما في دعم الجمهوريين التقليدي لإسرائيل، بسبب الدين، فإن الجمهوريين الشباب المرتبطين بـMAGA غالبا ما يرون الدعم لإسرائيل من خلال منظور عملي يركز على المصالح الوطنية، بدلا من الأحكام اللاهوتية. وعلى الرغم من دعم معظم الشباب الجمهوري لإسرائيل، يُظهر بعضهم، خاصة المرتبطين بـMAGA شكوكا بشأن التدخل العسكري الأمريكي والمساعدات الخارجية. بات العديد منهم يدعون إلى سياسة خارجية تعطي الأولوية للمصالح الأمريكية، التي لا يرونها تتفق دوما مع الدعم الأعمى السابق للسياسات الأمريكية تجاه إسرائيل، خاصة مع وجود نتنياهو على رأس الهرم السياسي الإسرائيلي، بعد أن جر الولايات المتحدة لحرب مع إيران والفلسطينيين، يرونها ليست حروبهم.

تقدم استطلاعات الرأي الأخيرة رؤى حول تطور مواقف الشباب الأمريكي تجاه إسرائيل، فقد أظهر استطلاع بيو في شهر آذار/مارس من هذا العام، أنه للمرة الأولى تتخطى نسبة الأمريكيين عامة ممن لديهم نظرة سلبية تجاه إسرائيل حاجز الخمسين في المئة لتصل إلى 53%، كما أن عدد الجمهوريين الشباب (من 18 إلى 49 عاما) من ذوي النظرة السلبية قفز من 35% إلى 50%، بينما قفزت نسبة نظرائهم من الديمقراطيين من 62% إلى 71%. يظهر كل ذلك كيف أن الجيل الأمريكي الجديد يعيد تشكيل وعيه السياسي حول إسرائيل. تظهر هذه الاستطلاعات أيضا أن لنتنياهو دورا مهما في هذا التحول ضد إسرائيل، لكن المجتمع الاسرائيلي أخذ بالاتجاه نحو اليمين المتطرف بثبات وازدياد، ما يعني أن السياسات الإسرائيلية ليست مرجحة للتغير بتغيير نتنياهو، وبالتالي فإن نسبة المنتقدين الأمريكيين للسياسات الإسرائيلية مرشحة للمزيد من الصعود مع مرور الوقت.

ستؤدي هذه المواقف الجديدة بين الناخبين الشباب، إلى إعادة تعريف السياسة الخارجية الأمريكية تجاه إسرائيل مع مرور الوقت. هناك فجوة عمرية في الولايات المتحدة بالنسبة للموقف تجاه إسرائيل، أصبحت واضحة في كل استطلاعات الرأي في السنوات الأخيرة، وهي فجوة آخذة في الازدياد. لا يعني ذلك أن ينتظر العرب حتى تترجم هذه الفجوة إلى تغيير جذري في السياسة الأمريكية نحو إسرائيل، من دون تحريك ساكن. يحسن العرب صنعا إن أدركوا هذه التحولات باكرا، وبدأوا بفتح خطوط اتصالات جدية ومنتظمة مع الجيل الأمريكي الجديد من كلا الحزبين.

وزير خارجية الأردن الأسبق