تغير طفيف في أسعار النفط قبل بيانات المخزونات الأمريكية وتخفيضات أوبك+ المحتملة

تغيرت أسعار النفط بقدر طفيف في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء إذ تسبب تراكم كبير محتمل في مخزونات الخام الأمريكي في تبديد المكاسب الناجمة عن تخفيضات محتملة للإمدادات من تحالف أوبك+ للدول المنتجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 82.56 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0004 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 77.91 دولارا.

(رويترز)