تغييرات في تشكيل الجزائر أمام توغو بتصفيات أمم إفريقيا

الجزائر: أجرى فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، أربعة تغييرات على التشكيل الأساسي الذي سيواجه منتخب توغو، اليوم الاثنين بالعاصمة لومي، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا .2025

وقرر المدرب السويسري الدفع بثلاثة مهاجمين تواجدوا على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية أمام توغو في الجزائر، والتي انتهت بفوز الفريق بنتيجة كبيرة وصلت إلى 1/5 .

ويتعلق الأمر بكل من محمد أمين عمورة، وأمين غويري، وياسين بن زية، وذلك على حساب رياض محرز، وبغداد بونجاح وسعيد بن رحمة.

وسيشكل بوداوي، لاعب نيس الفرنسي، الذي شارك مع بداية الشوط الثاني في المباراة الماضية، خط الوسط، إلى جنب حسام عوار، لاعب اتحاد جدة السعودي، ورامز زروقي، لاعب فينوورد روتردام الهولندي.

بالمقابل، حافظ بيتكوفيتش، على نفس الأسماء في حراسة المرمى وخط الدفاع.

ويحتاج المنتخب الجزائري الذي يتصدر المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط بفارق خمس نقاط عن غينيا الاستوائية في المركز الثاني، فيما يحتل توغو المركز الثالث بنقطتين، ويتزيل منتخب ليبيريا الترتيب بنقطة واحدة، إلى نقطة واحدة ليتأهل رسميا إلى نهائيات البطولة المقررة نهاية العام المقبل بالمغرب.

(د ب أ)