تغيير التسمية النازية لشارعين بمسقط رأس هتلر في النمسا

المنزل الذي ولد فيه هتلر، حيث سيتم تحويله إلى مركز شرطة. براوناو. النمسا، 16 نوفمبر 2023. رويترز

فيينا: غيّرت السلطات المحلية في مدينة براوناو النمساوية، التي يتحدر منها أدولف هتلر، تسمية شارعين كانا يحملان اسمَي مسؤولَين نازيَين سابقَين، نزولاً عند ضغط من إحدى الجمعيات، على ما أفادت عضوة في المجلس البلدي.

وقالت عضوة المجلس البلدي للمدينة عن “الحزب الاشتراكي الديمقراطي” المعارض، مارتينا شيفر: “أُجري تصويت سري بشأن شارعي يوزف رايتر وريسل، فأيّد 28 عضواً (تغيير تسميتهما)، بينما عارضه تسعة”.

وأعلن “حزب الحرية” النمساوي، الذي أسسه نازيون سابقون، ويُعدّ حالياً أكبر قوة سياسية، معارضته هذا التغيير.

وقال عضو مجلس إدارة لجنة ماوتهاوزن النمساوية، روبرت آيتر إن يوزف رايتر (1862–1939) كان مقرّباً من هتلر، و”جُرّد من لقبه كمواطن شرف في براوناو (شمال النمسا) في 19 آذار/مارس بناءً على طلبنا”.

أما فرانتز ريسل فكان من مسؤولي الدعاية السياسية للقومية الألمانية، وسبق أن قررت مدينة لينتز عام 2023 تغيير تسمية شارع يحمل اسمه.

وفي عام 2016، اشترت الحكومة الألمانية المنزل الذي وُلد فيه أدولف هتلر، بعد نقاشات مطوّلة، وبدأت العمل على تحويله مركزاً للشرطة بحلول عام 2026.

وأشار آيتر إلى أن “لجنة ماوتهاوزن ترى أن من الأفضل استخدام المنزل لإحياء ذكرى الضحايا”.

(أ ف ب)