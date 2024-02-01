تفاؤل باتفاق هدنة وتبادل… والمرحلة الأولى تمتد 40 يوماً

غزة -«القدس العربي»: يبدو أن ظروف عقد صفقة تبادل وهدنة في غزة، قد اقتربت من النضوج، إذ أبدى متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس الخميس، “تفاؤلا” في أن يقود العمل الحالي على إبرام صفقة لتحرير المحتجزين الإسرائيليين في غزة، إلى “هدنة مطولة” بين حركة حماس وإسرائيل.

وزاد لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إنه عندما نتمكن من التوصل إلى هدنة، فإن احتمالية إنهاء الصراع. تزاد بالتأكيد”.

وأضاف أنه “متفائل جدا” في أن يقود إطار العمل الحالي لصفقة المحتجزين إلى “هدنة مطولة”.

وبين أن حركة حماس أعطت “تأكيدا إيجابيا أوليا” بشأن مقترح الهدنة وإطلاق سراح رهائن.

وبينّ خلال جلسة في كلية الدراسات العليا في واشنطن، إن “الاجتماع في باريس نجح في دمج المقترحات. لقد وافق الجانب الإسرائيلي على هذا الاقتراح والآن لدينا تأكيد إيجابي أولي من جانب حماس”.

وأضاف “لا يزال أمامنا طريق شاق للغاية”.

لكنه أوضح “نحن متفائلون لأن الجانبين وافقا الآن على المبدأ الذي من شأنه أن يؤدي إلى التوقف التالي” في القتال.

وتابع “نأمل أن نتمكن خلال الأسبوعين المقبلين من إعلان أخبار جيدة حول هذا الموضوع”.

وبالتوازي، قالت الخارجية الأمريكية إن المقترح المطروح على الطاولة بشأن صفقة الرهائن قوي وبناء.

أما في إسرائيل، فإن مجلس الحرب ناقش أمس مسألة الصفقة، وسط تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يوافق على اتفاق جديد “بأي ثمن”.

ووفق مسؤول فلسطيني قريب من المحادثات، فإنه من المستبعد أن ترفض حماس الاقتراح الذي قدم لها، لكنها لن توقّع عليه دون ضمانات بأن إسرائيل ستلتزم بإنهاء الحرب، حسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.

كما ذكر بأن نص الاتفاق المقترح يتضمن مرحلة أولى تستمر لمدة 40 يوماً، يتوقف خلالها القتال، بينما تطلق حماس سراح المدنيين المتبقين من بين أكثر من 100 رهينة لا تزال تحتجزهم. وستشهد مراحل أخرى إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين وتسليم جثث الرهائن القتلى.

وبالتزامن مع المساعي القطرية لإبرام هدنة وصفقة تبادل، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، فإن أمير قطر بحث مع عباس، “العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى المستجدات على الأراضي الفلسطينية، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة”.