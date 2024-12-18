تفاؤل في ريال مدريد بشأن فرص مبابي في المشاركة بنهائي كأس إنتركونتيننتال

لوسيل: زادت فرص كيليان مبابي نجم ريال مدريد في المشاركة بمباراة فريقه ضد باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس إنتركونتيننتال، اليوم الأربعاء، وذلك بعد تعافي اللاعب من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر.

وتقام بطولة إنتركونتيننتال بنظامها الجديد سنويا بمشاركة أبطال القارات الست، وذلك بعد زيادة عدد الفرق المشاركة في مونديال الأندية إلى 32 فريقا لتقام كل أربع سنوات اعتبارا من نسخة 2025 في الصيف بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل ريال مدريد مباشرة للمباراة النهائية بصفته بطل أوروبا، بينما احتاج باتشوكا للفوز على بوتافوغو البرازيلي والأهلي المصري في الأدوار التمهيدية للبطولة التي تقام في قطر.

وشارك مبابي في التدريبات الجماعية رفقة زملائه، وذلك بعد غيابه عن التعادل 3/3 أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، يوم السبت الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها في فوز ريال مدريد على أتالانتا بنتيجة 3 / 2 في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد: “لقد تدرب كيليان أمس، وبدا بحالة جيدة، ونتابع حالته بشكل مستمر، فإذا كان جيدا سيشارك، ولكن لن نخاطر به، وفي كل الأحوال، نحن متفائلون”.

وفاز ريال مدريد بكأس إنتركونتيننتال بنظامها القديم ثلاث مرات في أعوام 1960 و1998 و2002، قبل أن يبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تنظيم كأس العالم للأندية كل عام والتي فاز بها الفريق الإسباني خمس مرات في أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 و2022.

(د ب أ)