تفاصيل جديدة بشأن الاستعدادات والتحركات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط لحماية إسرائيل-(صور)

واشنطن- “القدس العربي”: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في الثاني من أغسطس/آب عن نشر المزيد من الطائرات العسكرية والسفن الحربية وغيرها من الأصول في الشرق الأوسط.

وقال مصدر مطلع على عملية النشر إن سرب مقاتلات تابع للقوات الجوية الأميركية يتكون من طائرات شبحية من طراز إف-22 رابتور يتم إرساله إلى المنطقة، حسبما ذكرت مجلة القوات الجوية الأمريكية.

وقام البنتاغون بإرسال المزيد من الطرادات والمدمرات القادرة على التصدي للصواريخ الباليستية إلى المنطقة كما عمل على تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأرضي.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن هذه الخطوات تهدف إلى صد أو ردع أي هجوم من جانب إيران على إسرائيل وتعزيز القوات الأميركية في المنطقة بعد اغتيال الزعيم السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في انفجار في طهران.

وفي بيان لها في الثاني من أغسطس/آب، قالت نائبة السكرتير الصحافي للبنتاغون سابرينا سينغ: “تواصل وزارة الدفاع اتخاذ خطوات للتخفيف من احتمالات التصعيد الإقليمي من جانب إيران أو شركائها ووكلائها. وتحقيقا لهذه الغاية، أمر الوزير أوستن بإجراء تعديلات على الموقف العسكري الأمريكي تهدف إلى تحسين حماية القوات الأمريكية، وزيادة الدعم للدفاع عن إسرائيل، وضمان استعداد الولايات المتحدة للرد على مختلف الطوارئ”.

وسوف تضاف طائرات إف-22 إلى أسراب الطائرات المقاتلة الثلاثة الموجودة حالياً لدى القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط. وقد تم بالفعل نشر طائرات إف-15 إي سترايك إيغل وإف -16 فايتنغ فالكون في القيادة المركزية الأمريكية. كما تم نشر طائرات الهجوم إيه-10 ثندربولت 2 .

والآن ترسل الولايات المتحدة مقاتلاتها الرائدة من الجيل الخامس للتفوق الجوي. ولدعم العدد المتزايد من الطائرات الحربية، يتم أيضًا نشر طائرات تزود بالوقود جوًا إضافية.

وقالت سينغ في البيان، الذي لم يحدد نوع المقاتلات التي سيتم إرسالها إلى المنطقة، إن نشر سرب مقاتلات إضافي في الشرق الأوسط من شأنه أن يوفر “قدرة دعم جوي دفاعي متزايدة”.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا “عمليات نشر عسكرية دفاعية أمريكية جديدة” خلال مكالمة هاتفية في الأول من أغسطس. وأمر وزير الدفاع لويد جيه أوستن الثالث بهذه التحركات في الثاني من أغسطس. وقال البنتاغون إن أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت صباح الثاني من أغسطس وأبلغ غالانت “بالتغييرات الجارية والمستقبلية في وضع القوة الدفاعية”.

وستُنشر السفن الحربية في الشرق الأوسط تحت قيادة القيادة المركزية الأميركية وفي شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من “إسرائيل” تحت قيادة القيادة الأوروبية الأمريكية. وستحل حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن ومجموعتها الضاربة من السفن المرافقة محل مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس ثيودور روزفلت في القيادة المركزية الأميركية.

وكانت “يو إس إس ثيودور روزفلت” في المنطقة خلال الشهر الماضي بعد إعادة انتشارها إلى الشرق الأوسط من المحيط الهادئ. كما تعمل “يو إس إس واسب”، وهي سفينة هجومية برمائية تحمل طائرات، ومجموعتها البرمائية الجاهزة/وحدة مشاة البحرية الاستكشافية (ARG/MEU) في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال البنتاغون إنه “سيزيد من استعدادنا لنشر دفاعات صاروخية باليستية برية إضافية”.

وقد أسقطت مقاتلات القوات الجوية الأمريكية أكثر من 80 طائرة بدون طيار أطلقتها إيران ضد إسرائيل ليلة 13 أبريل وساعات الصباح الباكر من يوم 14 أبريل، كجزء من دفاع للحلفاء حيد هجومًا شمل حوالي 300 صاروخ وطائرة بدون طيار، وفقاً لبيانات رسمية أمريكية.

ومن بين طائرات القوات الجوية الأمريكية طائرات F-15E من سرب المقاتلات 494 في RAF Lakenheath، المملكة المتحدة، وسرب المقاتلات 335 من Seymour Johnson. كما شاركت طائرات F-16 الأمريكية، وكذلك مقاتلات التحالف وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.

في أبريل/نيسان، ومع اقتراب الهجوم الإيراني، تم إرسال طائرات إضافية من طراز إف-15 إي إلى المنطقة قبل يوم واحد فقط من الهجوم.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الجوية الجنرال تشارلز كيو براون جونيور للصحافيين في 26 أبريل/نيسان: “كانت هذه الطائرات في منتصف الرحلة، وهذا يدل على مستوى تدريبنا ومستوى قدراتنا، ومن ثم القدرة على القيام بذلك كجزء من فريق مشترك مثل ذلك في تحالف”.

وقالت سينغ “كما أظهرنا منذ أكتوبر/تشرين الأول ومرة ​​أخرى في أبريل/نيسان، فإن الدفاع العالمي للولايات المتحدة ديناميكي، وتحتفظ وزارة الدفاع بالقدرة على الانتشار في غضون مهلة قصيرة لمواجهة التهديدات الأمنية الوطنية المتطورة”.

والآن، بينما تخطط إيران للرد على اغتيال هنية، قال أوستن إن الولايات المتحدة مستعدة مرة أخرى لمساعدة إسرائيل.

وقال أوستن للصحافيين في الحادي والثلاثين من يوليو/تموز: “إذا تعرضت إسرائيل لهجوم، فإننا سنقدم المساعدة بكل تأكيد. لقد رأيتمونا نفعل ذلك في أبريل/نيسان. ويمكنكم أن تتوقعوا أن تروننا نفعل ذلك مرة أخرى. لكننا لا نريد أن نرى أيًا من ذلك يحدث. وسوف نعمل بجد للتأكد من أننا نفعل ما يساعد في خفض درجة الحرارة ومعالجة القضايا من خلال الوسائل الدبلوماسية”.