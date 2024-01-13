تفاصيل جديدة بشأن جريمة قتل إمام مسجد ولاية نيوجرسي.. ومفاجأة غير متوقعة حول هوية المشتبه به- (فيديوهات)

نيوارك (نيوجرسي)- “القدس العربي”: تحقق السلطات فيما إذا كان أحد أفراد الأسرة قد قتل بالرصاص إمام مسجد في مدينة نيوارك بولاية نيوجرسي ، حسبما قال العديد من ضباط الشرطة عن جريمة القتل، التي أذهلت المدينة وأثارت مخاوف من وقوع جريمة كراهية.

وقالت السلطات إن الإمام حسن شريف (52 عاماً)، الذي يحظى باحترام واسع النطاق، كان في سيارته خارج مسجد محمد في 3 يناير/كانون الثاني عندما أُطلق عليه الرصاص عدة مرات حوالي الساعة 6:15 صباحاً، وأُعلن عن وفاته في مستشفى قريب الساعة 2:20 ظهراً.

وقالت مصادر إنفاذ القانون، التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها لمناقشة إجراء تحقيق نشط، إن التحقيق لا يزال في مراحله الأولية. ولم يتم تقديم أي تفاصيل حول الدافع المحتمل لأفراد الأسرة، حسبما ذكرت شبكة “إن بي سي نيوز”.

وقال أحد المصادر إن المحققين يسعون إلى تحديد ما إذا كان القريب هو الشخص الذي تم تصويره في فيديو مراقبة وهو يبتعد عن مكان الحادث على دراجة.

وأدى حادث القتل إلى تدفق التعازي من المصلين في المسجد ونشطاء المجتمع والزعماء الدينيين والمسؤولين الحكوميين، بما في ذلك حاكم الولاية، فيل ميرفي.

وقد تم تذكر شريف باعتباره قائداً للمجتمع عمل على انتشال الناس من الفقر وخفض معدل جرائم العنف المرتفع في المدينة.

وقال فريتز فراجي، مدير السلامة العامة في نيوارك، للصحافيين بعد إطلاق النار: “لقد كان مدافعًا عن المجتمع واحتج باستمرار على العنف المسلح” . لقد دعم المدينة في كل جهوده للمساعدة في الحفاظ على مدينتنا آمنة. وبحزن عميق ستحزن المدينة على غيابه”.

وقال عمدة نيوارك، راس بركة، في بيان: “قلوبنا مكسورة”.

وعرضت مجموعة وقف الجرائم في مقاطعة إسيكس مكافأة قدرها 25000 دولار لأي شخص لديه معلومات حول إطلاق النار. وفي الساعات التي تلت الهجوم، قالت السلطات إن الدافع غير واضح، لكن لا يبدو أن الدافع وراءه هو التحيز.

وقال ثيودور ستيفنز القائم بأعمال المدعي العام في مقاطعة إسيكس: “بينما أشرت إلى أن هذا التحقيق في مراحله المبكرة للغاية، إلا أنه لا يمكن التقليل من تأثير هذا النوع من الجرائم الغادرة على المجتمع”.

وبحسب ما ورد، جاء إطلاق النار المميت بعد حوالي خمسة أشهر من مواجهة مسلح لشريف خارج المسجد في نفس الوقت تقريبًا من اليوم.

وفي أغسطس/آب، كان شريف يخرج من سيارته لأداء صلاة الفجر عندما صوب رجل مسدسا إلى رأسه، حسبما كتب الإمام على فيسبوك . وتشاجر شريف مع المسلح وسيطر على السلاح. وبينما كان الرجل يهرب، حاول شريف إطلاق النار لكن البندقية تعطلت.

وقال شريف في منشور على فيسبوك: “لن يخيفني أي شخص منكم أيها الأشرار”.

شريف، وهو أب متزوج وملاكم متحمس، عمل أيضًا كضابط أمن النقل في مطار “نيوارك ليبرتي الدولي” منذ عام 2006.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يُقتل فيها إمام المسجد، ففي عام 1973، تم إطلاق النار على جيمس شاباز، زعيم ما كان يعرف آنذاك باسم “المعبد رقم 25” والمساعد المقرب لمالكوم إكس، خارج منزله في نيوارك. ولم يتم القبض على الجناة قط.