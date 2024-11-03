تفاصيل جديدة بشأن خطة ترامب وجونسون السرية لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية إذا فازت هاريس

واشنطن- «القدس العربي»: لم يكن الأمر الأكثر إثارة للخوف في التجمع الانتخابي شبه الفاشي للرئيس السابق دونالد ترامب في “ماديسون سكوير غاردن” هو الخطاب المبتذل والمسيء من قبل بدلاء مثل تعليقات الممثل الكوميدي كيلر توني حول بورتوريكو باعتبارها “جزيرة عائمة من القمامة”، والأمريكيين السود الذين ينحتون البطيخ في عيد الهالوين، على الرغم من مدى إثارة هذه التعليقات للاشمئزاز.

بالنسبة للعديد من المحللين الأمريكيين، كان التهديد الذي أطلقه ترامب هو ورئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون بأن لديهما “سراً صغيراً” لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية، هو الأمر الذي يثير الفزع بالفعل. وكما حذر النائب دان غولدمان، فإن ترامب وجونسون قد يحاولان الذهاب إلى مجلس النواب، وإبطال شهادة التصويت الانتخابي، وتسليمها إلى الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب التي ستسلم الانتخابات لترامب.

وهذا هو السيناريو الذي قد يحدث: يمكن لأنصار ترامب في الولايات المتأرجحة الطعن في تخصيص الأصوات الانتخابية بهدفٍ جعل من المستحيل على مقاطعة أو أكثر أو ولاية التصديق على التصويت الانتخابي في الوقت المحدد، ومنع كلا المرشحين من تلقي الحد الأدنى الضروري من 270 صوتًا انتخابيًا، وإلقائها في مجلس النواب لما يسمى “الانتخابات الطارئة”، حيث تحصل كل ولاية على صوت واحد، ومن المرجح أن يكون للجمهوريين الأفضلية بأغلبية 26 وفدًا من الولايات، ما لم يغير الديمقراطيون هذا في الانتخابات المقبلة.

ورغم أن أغلب الولايات تمنح أصواتها الانتخابية للمرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات الشعبية في ولايتها، فإن الدستور لا يلزمها بذلك. فوفقًا للمادة الثانية، القسم الأول من الدستور، يحق لكل ولاية أن تقرر كيفية تعيين ناخبيها. وفي العديد من الولايات، يسمح هذا لناخب واحد أو أكثر (ما يسمى “الناخبين غير المخلصين”) بالإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح غير المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات الشعبية في ولايتهم. وقد حدث هذا ما يقرب من 100 مرة في التاريخ، رغم أنه لم يغير النتائج النهائية حتى الآن. وقد يكون الأمر مختلفًا هذه المرة، وفقًا لما قاله الباحث مايلز موجوايسكو في مقال نشرته منصة “كومن دريمز”.

ووفقًا لقوانين ولايات مختلفة في 15 ولاية، لا يتم احتساب صوت الناخب الخائن ويتم تسمية بديل له. ولكن في 19 ولاية، تُحتسب أصواتهم. بعض هذه الولايات لديها آليات إنفاذ، لكن ولايات أخرى، بما في ذلك ولاية بنسلفانيا، لا تمتلك مثل هذه الآليات.

وفي يوليو/ تموز 2020، قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية تشيافالو ضد واشنطن، بأن الولاية قد “تعاقب ناخبًا لخرقه تعهده والتصويت لشخص آخر غير المرشح الرئاسي الذي فاز بالتصويت الشعبي في ولايته”، لكنها لا تلزمهم بذلك.

وأوضح محللون المزيد من التفاصيل بشأن ما قد يحدث في المحاولة المتوقعة لقلب النتائج، وقالوا إن فوز هاريس – على سبيل المثال- بكل الولايات الزرقاء الآمنة، بالإضافة إلى الولايات المتأرجحة فقط وهي ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا، من شأنه أن يمنحها 270 صوتًا انتخابيًا مقابل 268 صوتًا لترامب، وهو الحد الأدنى اللازم لها للفوز. ولكن المفاجأة قد تكون عبر مندوب غير مخلص أو عبر تقديم طعن قضائي يهدف إلى إلغاء بعض الأصوات الانتخابية، عندئذ لن يحصل أي من المرشحين على أغلبية في المجمع الانتخابي، وهو ما من شأنه أن يلقي باختيار الرئيس المقبل إلى مجلس النواب. فكل ولاية تحصل على صوت واحد، وما لم تغير هذه الانتخابات هذا، فإن الجمهوريين يحتفظون بأغلبية الولايات. وعلى هذا، فإن الجمهوريين في مجلس النواب يسلمون الانتخابات إلى ترامب.

وفي الوقت نفسه، هناك العديد من القضايا في المحكمة التي يمكن أن تقلب مجرى الانتخابات، وخاصة إذا كانت الانتخابات متقاربة للغاية بحيث ينتهي الأمر بولاية بنسلفانيا.

وفي حين يشكك المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب وحلفاؤه في الولايات المتأرجحة الرئيسة في عمليات التصويت، ويزعمون أن الديمقراطيين ومسؤولي الانتخابات “يغشون” قبل أيام من يوم الانتخابات، قال أحد خبراء الاستراتيجية السياسية إن منكري الانتخابات تعلموا درسًا واحدًا من محاولاتهم لقلب نتائج عام 2020.

وقال كايل ميلر، من منظمة حماية الديمقراطية: “لقد رأينا ذلك في عام 2020، وأعتقد أن الدرس الذي تعلمه ترامب وحلفاؤه منذ ذلك الحين هو أن عليهم أن يزرعوا هذه الأفكار مبكرًا”.

وقال مسؤول في حملة نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس يوم الخميس الماضي: “هذا الأسبوع، نرى أن دونالد ترامب قلق بشكل واضح من أنه سيخسر الانتخابات. كيف نعرف ذلك؟ حسنًا، نحن نعرف ذلك لأنه يكثف مزاعمه التي لا أساس لها من الصحة بشأن تزوير الانتخابات والمخالفات”.

وقد استغل ترامب وحلفاؤه بعض الحوادث دليلًا على أن الديمقراطيين يحاولون سرقة الانتخابات.

وواصل ترامب وزميله في الترشح، السيناتور جيه دي فانس (جمهوري من ولاية أوهايو)، نشر “الكذبة الكبرى” بأن ترامب لم يخسر انتخابات عام 2020، وأعرب كلاهما عن شكوكهما في قبولهما لخسارة الانتخابات إذا أُعلن فوز هاريس.

وقال الرئيس السابق إنه سيقبل النتائج فقط إذا وجدها “عادلة وقانونية وجيدة”، وأخبر الحاضرين في تجمع حاشد في سبتمبر/ أيلول الماضي أن “الطريقة الوحيدة التي سنخسر بها” هي إذا لجأ الديمقراطيون إلى الغش.

وقال فانس في أكتوبر/ تشرين الأول إنه سيقبل النتائج في ولاية بنسلفانيا، وهي محط تركيز أساسي لمنكري الانتخابات في عام 2020، إذا “صوت المواطنون الأمريكيون الشرعيون فقط”، في إشارة إلى الدفع الذي بذله الجمهوريون بما في ذلك رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا) هذا العام للادعاء بأن التصويت من قبل غير المواطنين منتشر في الانتخابات الأمريكية، على الرغم من أنه محظور بموجب القانون الفيدرالي.

ففي وقت سابق من هذا العام، أقر الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لمنع غير المواطنين من التصويت، وهو التشريع الذي يقول الخبراء إنه صُمم لنشر رواية كاذبة يمكن استخدامها بعد ذلك لإنكار نتائج الانتخابات.

وقال ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لمركز ابتكار الانتخابات والبحوث، لصحيفة الغارديان: “ستكون هذه واحدة من الادعاءات الكاذبة الأساسية، ولكن من بين العديد من الادعاءات الكاذبة الأخرى، إذا خسر ترامب الانتخابات”. وتابع: “وسوف تكون كاذبة، لكنها قد لا تزال تكون خطيرة لأنها قد تحرض مؤيديه على الاعتقاد بأن انتخابات آمنة تمامًا قد سُرقت”.

وفي ميشيغان، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء الماضي، أن “شبكة منظمة جيدًا من نشطاء إنكار الانتخابات” ضخمت أخبار خلل صغير في تقرير التصويت، ما جعل الأمر يبدو وكأن اسم ناخب واحد قد استُخدم للإدلاء بأصوات متعددة. وقد تم تصحيح الخطأ بسرعة، لكن موقع غايتواي بانتديت اليميني المتطرف زعم أن لديه تقرير “قنبلة” حول بطاقات الاقتراع الغيابية في الولاية.

كما ذكرت صحيفة الغارديان، يوم الجمعة الماضي، أن عشرات استطلاعات الرأي التي أجرتها مجموعات متحالفة مع الحزب الجمهوري في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات، أظهرت تقدم ترامب بشكل حاسم، على عكس استطلاعات الرأي غير الحزبية التي تحظى باحترام كبير، والتي أظهرت باستمرار تعادل ترامب وهاريس.

وأصدرت المجموعات الموالية للحزب الجمهوري 37 استطلاع رأي خلال الأيام الأخيرة، وفقًا لدراسة أجرتها صحيفة نيويورك تايمز، أظهرت جميعها، باستثناء سبعة، تقدم ترامب.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مجموعة “ترافالغار” فوز ترامب بثلاث نقاط في ولاية كارولينا الشمالية، في حين أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة سي إن إن فوز هاريس بنقطة واحدة في الولاية المتأرجحة.

وقال ترامب لأنصاره في حدث انتخابي بولاية نيو مكسيكو يوم الخميس، إنه “يتقدم بشكل كبير في استطلاعات الرأي، في كل استطلاعات الرأي”.

ومع اعتقاد 63% من الجمهوريين في وقت سابق من هذا العام بأن ترامب هو الفائز الحقيقي في انتخابات 2020، فإن مزاعم ترامب بشأن استطلاعات الرأي قد تكون كافية لحشد دعم كبير لمحاولة أخرى لقلب نتائج الانتخابات بعد الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، كما يقول الخبراء.

وقال الخبير الاستراتيجي الديمقراطي سيمون روزنبرغ لصحيفة الغارديان: “من الضروري لجهود دونالد ترامب إذا حاول الغش وقلب نتائج الانتخابات، أن يكون لديه بيانات تُظهر أنه كان يفوز في الانتخابات بطريقة أو بأخرى. والسبب الذي يجعلنا ننتقد هذا هو أن دونالد ترامب يحتاج إلى الذهاب ليوم الانتخابات بمجموعة من البيانات تُظهر فوزه، لذا إذا خسر، فيمكنه أن يقول إننا غششنا”.

وقال السيناتور بيرني ساندرز، مستقل عن ولاية فيرمونت، يوم الجمعة، إن من المؤكد تقريبًا أن ترامب سيعلن النصر في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، وأنه يهيئ المسرح لاتهام الديمقراطيين بـ “سرقة الأصوات”.

وبحسب تقرير صادر عن منظمة “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن”، فإن ما لا يقل عن 35 مسؤولًا انتخابيًا رفضوا التصديق على الانتخابات منذ عام 2020، يخدمون الآن في مجالس الانتخابات.

ويقول المدافعون عن الديمقراطية إن استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجريت لصالح الحزب الجمهوري، والمزاعم التي لا أساس لها من الصحة بشأن التصويت غير القانوني، والتركيز الشديد على الأخطاء البسيطة في عمليات التصويت، من المرجح أن يستخدمها لصالحه.