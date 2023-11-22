تفاصيل جديدة بشأن محاولات البيت الأبيض المبكرة لعقد صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس

واشنطن- “القدس العربي”: قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن البيت الأبيض تلقى تقارير تفيد بأن حركة حماس وافقت في البداية على معايير الاتفاق الذي من شأنه إطلاق سراح عدد كبير من الرهائن في أكتوبر، لكنها تراجعت في اليوم التالي بعد أن شنت إسرائيل غزوها البري في غزة.

وقال المسؤول إن المسؤولين الأمريكيين تناقشوا مع نظرائهم الإسرائيليين حول ما إذا كان ينبغي تأخير الغزو، لكن إسرائيل رفضت الطلب بحجة أن حماس لم تقدم دليلاً على حياة المحتجزين واستمرت المفاوضات على مدى الأسابيع الثلاثة التالية، حيث تم نقل الرسائل من غزة إلى الدوحة أو القاهرة والعودة.

وقال المسؤول إن المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين اتفقوا على إطلاق سراح جميع النساء والأطفال في المرحلة الأولى، لكن حماس وافقت فقط على إطلاق سراح 50 رهينة ولم تقدم معلومات محددة. ولم تقدم حماس قائمة بالأسماء إلا في 12 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضح المسؤول أن المحادثات توقفت مرة أخرى بعد أيام، بسبب مجزرة الجيش الإسرائيلي لمستشفى الشفاء.

وتحدث بايدن مع أمير قطر الأسبوع الماضي وحث على ضرورة الانتهاء من الصفقة.

وتوجه ممثل عن البيت الأبيض إلى الدوحة يوم السبت لمراجعة تفاصيل الصفقة المحتملة قبل التوجه إلى القاهرة للتحدث مع مسؤول مصري جلب أخبارا عن موافقة حماس على جميع الشروط تقريبا، وفقا لمصدر البيت الأبيض.

وقال المصدر إنه تم إجراء تغييرات طفيفة بموافقة إسرائيلية، وتم إرسال رسالة يوم الأحد مفادها أن هذا هو العرض النهائي، الذي قال إن حماس وافقت بعد يومين.