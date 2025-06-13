تفاصيل جديدة عن الهجوم الإسرائيلي: 200 طائرة مقاتلة هاجمت 100 هدف في إيران

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 200 مقاتلة تابعة لسلاحه الجوي هاجمت أكثر من 100 هدف في الهجوم الواسع الذي شنته على إيران فجر الجمعة.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران أسمته “الأسد الصاعد”، قصفت خلاله منشآت نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي آفي دفرين بمؤتمر صحافي، إن “أكثر من 200 طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شاركت في الضربات الافتتاحية على إيران صباح اليوم”.

وأضاف أن الطائرات المقاتلة أسقطت أكثر من 330 قذيفة على نحو 100 هدف خلال الضربات.

الطائرات المقاتلة أسقطت أكثر من 330 قذيفة على نحو 100 هدف خلال الضربات

بدورها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني لم تسمه، قوله: “نفّذت القوات الجوية خمس موجات من الهجمات في أنحاء إيران حتى الآن”.

وأضاف: “قضينا على أكثر من 10 علماء نوويين إيرانيين في الضربة الافتتاحية يتم تعريفهم على أنهم مراكز المعرفة في البرنامج النووي الإيراني”.

وذكر المصدر أن “عمليات الاغتيال في إيران جاءت بناءً على معلومات استخباراتية قيّمة تلقاها فرع الاستخبارات خلال العام الماضي (2024)”.

وقال: “إذا ما نجحت فإن ضربة تصفية الشخصيات البارزة التي وجهناها لحزب الله في 10 أيام، وجهناها لإيران في 10 دقائق”.

“خطة هجومية طويلة”

في السياق، نقلت القناة 14 العبرية عن مسؤول كبير في الجيش، قوله: “حققنا إنجازا غير مسبوق، ووجهنا ضربة موجعة لقيادة الجيش الإيراني والحرس الثوري، بالإضافة إلى العلماء النوويين”.

وأضاف المسؤول (لم يذكر اسمه): “لدينا خطة هجومية طويلة وواسعة النطاق للأيام المقبلة، وتنتظرنا أيام معقدة”.

وصباح الجمعة، قال الجيش إنه “أطلق وبتوجيهات من المستوى السياسي هجوما استباقيا دقيقا ومتكاملا لضرب البرنامج النووي الإيراني”.

وأضاف: “استكملت عشرات الطائرات الحربية قبل قليل الضربة الافتتاحية التي طالت عشرات الأهداف العسكرية التابعة للنظام الإيراني ومن بينها أهداف نووية في مناطق مختلفة من إيران”.

(الأناضول)