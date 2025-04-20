تفاصيل صادمة في آخر 24 ساعة في حياة سليمان عيد

“القدس العربي”: كشف الفنان المصري أوس أوس تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة زميله ومواطنه سليمان عيد الذي وافته المنية الجمعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” امن تقديم الإعلامي المصري عمرو أديب على شاشة “MBC مصر،”: كان عندي في المكتب إمبارح وكان صايم آخر يوم في الستة البيض، واللي عرفته إنه بعد الفطار قدم على الحج له ولمراته”.

وأضاف باكياً: قلت له يا عم سليمان، ما تيجي نصلي الجمعة مع بعض بكرا، مكنتش أعرف إنه هيدي معاد لمصر كلها، الله يرحمه، افتقدنا فنانا كبيرا بأخلاقه قبل فنه، مستحيل حد يقصده بأي طلب حتى لو على حساب نفسه وصحته إلا ويعمله”.

وتابع: “راجل عظيم علمنا حاجات كثير ووقف جنب كل الأجيال، وأفلام العيد الأربعة هو موجود فيهم، وكان فرحان إنه ابتدى يغير ويعمل حاجات فيها دراما”، بحسب مجلة لها.