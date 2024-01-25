تفاصيل مروعة لجريمة المهاجر العربي الذي قتل زوجته وبناته الثلاث في شيكاغو – (فيديوهات)

شيكاغو- “القدس العربي”: كشف ممثلو الادعاء في مدينة شيكاغو عن تفاصيل جديدة مروعة في المحكمة، الثلاثاء الماضي، فيما يتعلق باللحظات التي سبقت قيام رجل من منطقة تينلي بارك بإطلاق النار على زوجته وبناته الثلاث وقتلهم في مشهد مروع شهده ابنه المراهق.

وفقًا للمدعين العامين، اتصل ماهر قاسم البالغ من العمر 63 عامًا برقم 911 (الطوارئ) في اللحظات التي أعقبت مقتل العديد من أفراد عائلته صباح الأحد، وأخبر الشرطة في البداية أن زوجته أصيبت بالرصاص، لكنه لم يقدم أي معلومات أخرى.

وعندما وصل الضباط إلى منزله في المبنى رقم 7400 بالشارع 173 الغربي، وجههم قاسم إلى الطابق السفلي قائلاً أشياء مثل “لقد رحلوا” و”كل شيء على ما يرام”. وعندما سأله أحد الضباط عما إذا كان أي شخص قد تعرض لإطلاق النار، رد قاسم بالقول إن هناك أربعة أشخاص أصيبوا بالرصاص و”سأذهب إلى السجن”، حسبما قال ممثلو الادعاء في عرض الكفالات يوم الثلاثاء.

وعندما سُئل عما إذا كان مسؤولاً عن إطلاق النار، أومأ قاسم، وهو من أصول فلسطينية، برأسه على ما يبدو بنعم وقال “أنا الوحيد” قبل أن يقود الشرطة إلى سلاحين في المنزل.

وعندما دخل الضباط الطابق السفلي، اكتشفت الشرطة جثث أربع نساء، زوجة قاسم البالغة من العمر 53 عامًا وثلاث بنات بالغات، تتراوح أعمارهن بين 24 و25 عامًا. كما عثرت على ابن قاسم البالغ من العمر 19 عامًا، والذي كان على قيد الحياة. ولم يصب بأذى في إطلاق النار.

وقال المراهق للسلطات إنه استيقظ قبل وقت قصير من وقوع الحادث وسمع والده يتجادل مع أخته البالغة من العمر 25 عاما. ومع تزايد الجدل، غادر المراهق غرفته وذهب إلى الطابق السفلي، حيث رأى والدته وأخواته ووالده، وهم يصرخون.

وقال ممثلو الادعاء، نقلاً عن رواية المراهق لما حدث، إن زوجة قاسم وابنتيه كانوا يحاولون تهدئته بينما استمرت أخته الثالثة في الجدال.

وقال المراهق إن والده تحرك صعودا وهبوطا من الطابق السفلي عدة مرات مع استمرار الجدال، ولكن في مرحلة ما، سمع طلقات نارية وتحول الجدال إلى صراخ.

ثم نزل ابن قاسم إلى الطابق السفلي ليرى ما حدث، فرأى والدته وشقيقتيه على الأرض. وقال ممثلو الادعاء إن شقيقتيه كانتا مصابتين بجروح واضحة بطلقات نارية في ذلك الوقت.

وذلك عندما قال الابن المراهق إنه شاهد والده يطلق النار على أخته الثالثة قبل أن يتجه نحو جسد والدته ويطلق النار عليها مرتين.

وقال مسؤولون إنه تم الإعلان عن وفاة الضحايا في مكان الحادث. وبحسب مكتب الفحص الطبي في مقاطعة كوك، فإن الضحايا هم ماجدة قاسم، 53 عامًا، وبناتها الثلاث: حليمة، 25 عامًا، وزاهية، 25 عامًا، وحنان، 24 عامًا.

وأصيبت ماجدة قاسم بسبع رصاصات، بينما أصيبت بناتها الثلاث بطلقات نارية في الرأس. كما أصيبت إحدى البنات برصاصة في ظهرها، وخرجت الرصاصة من ذقنها، بحسب المدعين.

وفي المجمل، تم العثور على 13 مخزناً للقذيفة في مكان الحادث.

ووجهت لماهر قاسم أربع تهم بالقتل من الدرجة الأولى. تم احتجاز قاسم دون وقوع أي حادث ونقله إلى قسم شرطة تينلي بارك.

وقال ممثلو الادعاء إنه تم التقاطه على كاميرات سيارات الشرطة وهو يتحدث عن تقاعده الأخير بينما كان يقول أشياء مثل “إنها تعاملني مثل كلب لعين” و”لقد عملت طوال حياتي لأمنح عائلتي منزلاً أفضل وحياة أفضل”. يعاملونني مثل —.” وقال ممثلو الادعاء إنه أدلى أيضًا بتصريحات بشأن الشؤون المالية قبل أن يقول “دفعني الجوع إلى المال”.

وفي مؤتمر صحافي يوم الاثنين، وصف عمدة تينلي بارك، مايكل دبليو جلوتز، عمليات القتل بأنها عمل “لا معنى له” من أعمال العنف المنزلي.