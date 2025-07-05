تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار الجديد في غزة

فلسطينيون يتفقدون الأضرار بعد غارة إسرائيلية في مخيم البريج وسط قطاع غزة في 4 يوليو 2025. ا ف ب

لندن- “القدس العربي”: في تطور جديد على مسار التهدئة في قطاع غزة، وبعد نحو 21 شهرًا من الحرب على القطاع الفلسطيني، جاء الإعلان عن مقترح أمريكي جديد لوقف إطلاق النار، وسط آمال بأن تشكل هذه المبادرة مخرجًا من الحرب الممتدة التي أودت بحياة عشرات الآلاف وشرّدت معظم السكان.

المقترح، الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وافقت عليه، يقضي بهدنة لمدة 60 يومًا، ويشمل ترتيبات لتبادل المحتجزين الأسرى، وانسحابات عسكرية إسرائيلية تدريجية، وضمانات أمريكية لإجراء مفاوضات جادة نحو وقف دائم لإطلاق النار.

تفاصيل المبادرة:

مراحل إطلاق الرهائن والجثامين وفقًا لمصدر مطلع على المفاوضات:

اليوم 1: إطلاق سراح 8 رهائن إسرائيليين.

اليوم 7: تسليم 5 جثث.

اليوم 30: تسليم 5 جثث أخرى.

اليوم 50: إطلاق رهينتين.

اليوم 60: تسليم 8 جثث إضافية.

عمليات التبادل ستُنفذ دون مراسم أو تغطيات إعلامية، فيما ستقوم “حماس” في اليوم العاشر بتقديم معلومات طبية وهوية من تبقى على قيد الحياة، وتوافي إسرائيل بمعلومات عن الأسرى الفلسطينيين المحتجزين من غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

تبادل الأسرى

تطلق “حماس” الرهائن بالتزامن مع إفراج إسرائيل عن سجناء فلسطينيين. ويُقدَّر عدد الرهائن لدى “حماس” وحلفائها بـ50، يُعتقد أن نحو 20 منهم فقط ما زالوا أحياء.

المساعدات الإنسانية

الاتفاق يضمن دخول مساعدات إنسانية كافية وفورية إلى غزة، بمشاركة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، استنادًا إلى تفاهمات سابقة وُقعت في 19 يناير 2025.

انسحاب إسرائيلي مرحلي

اليوم 1: انسحاب من مناطق في شمال غزة وفق خرائط متفق عليها.

اليوم 7: انسحاب من مناطق في الجنوب.

فريق فني مشترك سيضع الخرائط النهائية خلال المفاوضات التنفيذية.

مفاوضات لوقف دائم لإطلاق النار

تنطلق في اليوم الأول من الهدنة، وتتناول القضايا التالية:

تبادل الأسرى المتبقين.

الترتيبات الأمنية طويلة الأمد في غزة.

الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار.

في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، يتم الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في غزة منذ بداية الحرب.

الضمانات الدولية

يضمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزام الولايات المتحدة بالمقترح وتنفيذه. كما يلتزم الوسطاء (واشنطن، الدوحة، القاهرة) بتأمين مفاوضات جادة خلال فترة الهدنة، مع إمكانية تمديدها إذا لزم الأمر للوصول إلى اتفاق دائم.

يأتي هذا المقترح في أعقاب اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران أنهى مواجهة عسكرية استمرت 12 يومًا، ويُنظر إليه كمحاولة أمريكية لإعادة إحياء المسار التفاوضي في غزة، وسط تدهور إنساني حاد وضغط دولي متزايد على طرفي الصراع.

(وكالات)