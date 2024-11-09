تفاعل كبير مع أحدث ظهور للملكة رانيا مع حفيدتها- (صورة)

صورة للملكة رانيا مع حفيدتها من حسابها على فيسبوك

عمان- “القدس العربي”:

تفاعل الأردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة عفوية نشرتها الملكة رانيا العبد الله، ظهرت فيها من جديد مع حفيدتها الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبد الله الثاني، وهي تحملها بين ذراعيها، وتخوض بها اجتماعاً للمرة الأولى.

وفي أحدث ظهور لها كجدة، شاركت الملكة رانيا متابعيها عبر حسابها على “إنستغرام” بصورة مع حفيدتها وهي تجري محادثة عبر اللابتوب لإتمام اجتماع عبر تطبيق التواصل بالفيديو (زووم).

وبدت الملكة رانيا في غاية السعادة والعفوية وهي تهتم بالطفلة التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر، وارفقت الصور بتعليق كتبت فيه “أول اجتماع زووم للغالية الصغيرة إيمان الأسبوع الماضي”.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

ونالت الصورة إعجاب الآلاف من المتابعين وجذبت تفاعلاً كبيراً وسيلاً من التعليقات الإيجابية التي تتغزل بالملكة وبتلقائيتها وأناقتها الدائمة في كل المناسبات، متمنيين لها وللطفلة إيمان العمر المديد والسعادة.

يذكر أن ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة استقبلا طفلتهما الأولى قبل نحو ثلاثة أشهر واختارا لها اسم الأميرة إيمان، ونقلا حينها كافة التفاصيل خلال تواجدهما في المستشفى ولحظة خروجهما منه، وتعمدا إظهار وجه الطفلة بشكل طبيعي أمام الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي.