تفاعل مصري مع الهجوم الإيراني.. المعارضة تحتفي بالضربة.. ومؤيدو السيسي والسلفيون يصفونها بالمسرحية

القاهرة- “القدس العربي”: تفاعل المصريون مع الهجمات الإيرانية على الاحتلال الإسرائيلي، وفي وقت قلل مؤيدو نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أهمية الهجمات ووصفوها بالمسرحية، احتفى معارضون بالهجمات، وأكدوا أنها تمثل مرحلة جديدة في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي ينهي تاريخاً من العربدة بلا حساب.

وتصدرت وسوم إيران والحرب العالمية الثالثة قائمة أكثر الوسوم تداولاً على موقع “أكس” في مصر.

التقى مؤيدو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأعضاء الأحزاب والتيارات السلفية على أرضية التقليل من الهجوم الإيراني، وفي وقت اعتبر مؤيدو السيسي أن الهجوم ساهم في غسل وجه الاحتلال، وأنه جاء بموعد متفق عليه، ولم يحقق خسائر للعدو، استدعى السلفيون الخلاف المذهبي بين السنة والشيعة، وهاجموا طهران.

وكتب الإعلامي أحمد مبارك، المؤيد لنظام الرئيس السيسي، على صفحته على الفيسبوك: يبدو أن النظام الصهيوني ونظام الملالي وجدوا ضالّتهم في تنفيذ مسرحية هزلية جديدة لكل منهم مكاسبه منها.

وأضاف: النظام الإيراني بحاجة لتجديد شعبيته في المنطقة العربية، وتوحيد جبهته الداخلية، وإسكات أصوات المعارضة، وقتل الثورة المكتومة، وأفضل ما يحقق هذا صواريخ استعراضية تشبه صواريخ “حماس”، ليس لها تأثير على الأرض، ولكن تأثيرها الإعلامي هو المطلوب.

وتابع: نفس الشيء داخل إسرائيل بعدما فشل نتنياهو في افتعال حرب مع مصر ومع لبنان وهذه الصواريخ الاستعراضية والحرب الوهمية مع إيران هي القادرة على إعطائه مهلة أطول للبقاء في الحكم.

أما المحسوبون على التيار السلفي في مصر، فهاجموا طهران، وكتب صهيب مسرات: اللهم عليك بالضارب والمضروب.

وكتبت منار السيد: غبي من يعتقد أن من يسبّ الرسول سيدافع عن المسلمين، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين.

إلى ذلك اعتبر المعارض المصري القومي سامح حسنين أن انتقاد البعض للهجوم الإيراني واعتباره مجرد مسرحية يعود لتعميق الشعور بالهزيمة لدى المصريين خلال العقود الماضية.

وقال لـ “القدس العربي” إنه على مدار سنوات طويلة، منذ بدء توقيع معاهدات السلام مع الاحتلال عام 1979، عمدت عدة أجهزة استخبارات، عبر صحف ومؤسسات ومواقع وإنفاق عشرات الملايين من الدولارات على العمل على تثبيت حالة الهزيمة وتعميق الشعور بها لدى جمهور واسع.

وأضاف: كان الهدف واضحاً، أن تشعر الأمة أنها في حالة عجز ويأس وهزيمة، وبالتالي فالأمة المهزومة في أعماقها قابلة لما تجود به سماحة الغالبين، فلا أتعجب من هؤلاء المهزومين الذين ينظرون لكل فعل مقاوم على أنه مسرحية واتفاق مسبق، فهؤلاء جرى تسطيح عقولهم للدرجة التي صاروا فيها كمتطوعين بلا أجر للدفاع عن الاحتلال.

وتابع حسنين: نحن لسنا أمام حالة مواجهة عسكرية مباشرة، تلك ضربة محدودة ردًا على الضربة الإسرائيلية للقنصلية، إيران بالفعل في حالة حرب مع العدو منذ 6 أشهر بدعم كامل للمقاومة، لكن إيران دولة كبيرة في الإقليم لديها حساباتها الإستراتيجية وخططها التكتيكية، تدرك أن مواجهة عسكرية مباشرة في هذا التوقيت ليست في صالحها، وسط إقليم متواطئ، وأمام قوى كبرى تحمي الكيان، وتتميز إيران بحالة صبر إستراتيجي كبير، فإيران نشأت محاصرة بين حضارتين، العربية والهندية، وحين اختارت لنفسها مذهباً كان أيضاً مذهباً محاصراً، وحققت إيران بصبرها الإستراتيجي بعضاً من أهدافها فقد صارت قوة إقليمية عظمى.

وواصل: في كل الأحوال، فإنها بحساباتها وصبرها الإستراتيجي تدرك أنها في معركة طويلة تتحقق فيها الأهداف بالنقاط، وليس بالضربة القاضية، إيران قدمت كل الدعم للمقاومة، وتتعرض للحصار، في حين أن معظم الأنظمة العربية إن لم تكن في حالة تواطؤ كهؤلاء الذين تصدت دفاعاتهم الجوية للمسيرات الإيرانية، فهي في حالة موات.

وختم حسنين: من ينتظر أن تخوض إيران معاركه وفقاً لحساباته وتقديراته ورغباته، فإنه بحاجة إلى إعادة دراسة طبيعة الصراعات وموازين القوى وعلوم الحرب.

مأمون فندي أستاذ العلوم السياسية، ورئيس معهد الدراسات الإستراتيجية في لندن، رد على من سخروا من الضربة الإيرانية في 5 نقاط، وكتب على صفحته الرسمية على موقع “أكس”: البعض يقول إن إيران قدمت خدمة لإسرائيل بهذا الهجوم غير الفعال، وكأن الإسرائيليين لم يدخلوا تحت الأرض خوفاً.

ورداً على من اتهم إيران بإعادة تأهيل صورة إسرائيل في الرأي العام العالمي، قال: وكأن الأخلاق عند ملايين من تظاهروا ضد الإبادة في غزة هي أمر تافه إلى هذا الحد.

وواصل: يتحدث البعض عن أن الأمر كله مسرحية، وكأن أمريكا وبريطانيا لم يتدخلا، وكأن الرد الإسرائيلي على إيران مضمون، وأن الحرب ألعاب تلفزيونية.

وحول من اعتبروا أن إيران وإسرائيل في حلف سري ضد العرب، قال: وكأن العرب حاجة واحدة.

وانتقد من اتهم “طوفان الأقصى” باعتبارها مغامرات غير محسوبة، وقال: كأن المتحدث كانت له في السابق مغامرات محسوبة ناجحة.

وطالب من يسخر من الضربة الإيرانية بإعلان تأييد إسرائيل دون التفاف.

خد شوية كلام فارغ :

١- ايران قدمت خدمه لإسرائيل بهذا الهجوم غير الفعال —- وكأن الاسرائيلين لم يدخلوا تحت الارض خوفا

٢- صورة إسرائيل في الحضيض وايران اعادة تأهيلها في الرأي العام العالمي —- وكأن الاخلاق عند ملايين من تظاهروا ضد الابادة في غزة هي امر تافه إلى هذا الحد

٣- الموضوع… — Mamoun Fandy, Ph.D (@mamoun1234) April 14, 2024

محمود حبيب أمني تنظيم حزب “تيار الأمل”- تحت التأسيس، قال: نحن مع المقاومة أينما وجدت وأينما كانت، ومع أي فعل فوق أي أرض وتحت أي سماء يهدد استقرار وبقاء الكيان الصهيوني، وعندما نتحدث عن إيران فلا بد أن ندرك جيداً أنها تتعامل وفقاً لأهدافها وخططها الإستراتيجية حتى في التعاطي مع الحرب القائمة منذ “طوفان الأقصى”.

وأضاف لـ “القدس العربي” أنه في ظل خيبة أملنا في حكامنا وأنظمتنا، وفي موقفهم الرسمي تجاه العدوان والمجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في حق شعبنا العربي في فلسطين، ليس من الطبيعي أن يرتفع سقف طموحنا إلى حدّ الاعتقاد بأن إيران ستدخل حرباً مفتوحة وبسهولة مع الكيان الصهيوني وحلفائه.

وزاد: كما أنه ليس منطقياً أن يظن البعض في الاتجاه الآخر أن ما جرى مسرحية متفق عليها، وأنه تم بتنسيق، كما يدعي البعض، بحجة قلة الخسائر وأنواع المسيرات والصواريخ والسلاح المستخدم في الرد، بالتأكيد تملك إيران الرد بشكل أقوى وأعنف، ولكن ما حدث ليس هيناً، كما يحاول البعض الترويج له، في حدود هدفها من الرد على هجمات الكيان الصهيوني على أهداف إيرانية، ومنها حادثة القنصلية.

إلى ذلك، أعلنت أحزاب معارضة مصرية دعمها لإيران في هجومها، وقال الحزب الناصري، في بيان، إنه يدعم الهجوم الإيراني الذي استهدف الكيان الصهيوني بمسيرات وصواريخ رداً على اعتداءات العدو على القنصلية الإيرانية في سوريا.

وأكد الحزب أن كافة الحلول والمبادرات مع العدو الصهيوني لا يمكن وصفها إلا انبطاحاً واستسلاماً مع عدو عنصري استيطاني إحلالي يمارس إجراماً ويرتكب مجازر وينتهك سيادة دول على مرأى العالم أجمع ومسمعه.

ودعا الحزبُ كافة فصائل وقوى المقاومة بتوسيع دائرة المواجهة، وألا تستمع لنداءات الأنظمة الرسمية العربية البالية والمجتمع الدولي الذي يخضع خضوعاً تاماً للولايات المتحدة الأمريكية، ولا يكيل إلا بمكيال صهيوني

وأكد الحزب أنه يقف صفاً واحداً مع المقاومة الباسلة في لبنان واليمن والعراق، التي تخوض معارك ضد العدو دفاعاً عن أهلنا وأرضنا في غزة، مؤكداً دعمه الكامل ووقوفه صفاً واحداً مع مقاومتنا الصامدة الأبية في فلسطين وفي القلب منها غزة الصامدة الأبية، ومع أهلنا المرابطين الصامدين في غزة

ودعا الحزب كافة القوى التقدمية وجماهير الشعب العربي للتلاحم مع المقاومة، وتقديم كافة وسائل وسبل الدعم بكل أشكاله وسبله.

وحيّا حزب “الكرامة” المعارض الهجوم الإيراني على الاحتلال الإسرائيلي، وموقف إيران في دعم حركات المقاومة العربية.

وأكد الحزب، في بيان، أنه ينتمي إلى خندق المقاومة والعداء للكيان الصهيوني، وأنه لم ولن يكون أبداً في موقف الحياد.

وثمّن الحزب موقف الأزهر الشريف الداعي لوحدة الأمة بكافة تنوعاتها نصرةً ودعماً لأهلنا في فلسطين ومواجهة أعداء الأمة الذين دأبوا على نشر الوقيعة والفتنة بين مكوناتها.

وكانت مصر أعربت، مع بداية الهجوم، عن قلقها من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.

وطالبت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.

واعتبرت مصر أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة “الإيرانية- الإسرائيلية” حالياً، ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مصر مراراً من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة.

وأكدت مصر على أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها.

كما أعلنت مصر تعليق رحلاتها الجوية إلى كل من الأردن والعراق ولبنان، بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة.

وقالت وزارة الطيران المصرية، في بيان، إنه نظراً لإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران في كلٍّ من الأردن والعراق ولبنان؛ بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة، فقد قررت مصر للطيران تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالدول المذكورة، وذلك لحين إشعار آخر.