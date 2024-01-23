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تفاعل واسع على رد فعل محمد صلاح مع تأهل منتخب بلاده إلى الدور الثاني في أمم أفريقيا- (فيديوهات)

منذ 59 دقيقة

محمد صلاح يتابع مباراة مصر والرأس الأخضر

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“القدس العربي”: تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع رد فعل النجم المصري محمد صلاح على مباراة منتخب بلاده أمام الرأس الأخضر ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا، وذلك في ظل الجدل الواسع الذي رافق الإعلان عن مغادرته معسكر منتخب مصر لتلقي العلاج في ليفربول.

وظهر قائد المنتخب المصري ولاعب ليفربول الإنكليزي، في البث التلفزيوني المباشر وهو يحتفل من المدرجات بالهدفين الأول والثاني لمنتخب مصر كما كان يتفاعل مع كل تطور يحصل في المباراة.

وانتهت المواجهة بالتعادل بهدفين لمثلهما بين المنتخبين ليضمن “الفراعنة” العبور للدور المقبل بثلاثة تعادلات ودون تحقيق أي انتصار.

وأثار إعلان اتحاد كرة القدم المصري مغادرة صلاح معسكر منتخب بلاده لتلقي العلاج في إنكلترا بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا، انتقادات واسعة للاعب المصري من قبل عدد من الإعلاميين والمدونين على منصات التواصل الاجتماعي.

 

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