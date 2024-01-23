تفاعل واسع على رد فعل محمد صلاح مع تأهل منتخب بلاده إلى الدور الثاني في أمم أفريقيا- (فيديوهات)

“القدس العربي”: تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع رد فعل النجم المصري محمد صلاح على مباراة منتخب بلاده أمام الرأس الأخضر ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا، وذلك في ظل الجدل الواسع الذي رافق الإعلان عن مغادرته معسكر منتخب مصر لتلقي العلاج في ليفربول.

وظهر قائد المنتخب المصري ولاعب ليفربول الإنكليزي، في البث التلفزيوني المباشر وهو يحتفل من المدرجات بالهدفين الأول والثاني لمنتخب مصر كما كان يتفاعل مع كل تطور يحصل في المباراة.

مبروك منتخب مصر وجماهيره التأهل لدور ال 16 ومبروك للكابتن العظيم والنجم الكبير محمد صلاح @MoSalah يستاهل الفرحة

pic.twitter.com/Djau5KeqFe — أبو سالم (@LFC_Virgil4) January 22, 2024

وانتهت المواجهة بالتعادل بهدفين لمثلهما بين المنتخبين ليضمن “الفراعنة” العبور للدور المقبل بثلاثة تعادلات ودون تحقيق أي انتصار.

عن فرحة #مو_صلاح 😍

ولما محمد مصطفى رفع تيشيرت صلاح بعد الهدف 👌🏻

مبروووك التأهل يا مصر 🇪🇬💖👏 pic.twitter.com/AkEk30pruP — المقاتلة العنيـــدة 💚🇪🇬 (@jwry_shry) January 22, 2024

وأثار إعلان اتحاد كرة القدم المصري مغادرة صلاح معسكر منتخب بلاده لتلقي العلاج في إنكلترا بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا، انتقادات واسعة للاعب المصري من قبل عدد من الإعلاميين والمدونين على منصات التواصل الاجتماعي.