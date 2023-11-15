تفاعل واسع مع صورة مسن فلسطيني تظاهر الاحتلال أنه قدم له المساعدة ثم أعدمه بدم بارد- (تدوينات)

“القدس العربي”: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة توثق استشهاد المسن بشير حجي (79 عاما) من حي الزيتون في غزة برصاص الاحتلال، بعد أن صوره الجنود وهم “يقدمون له المساعدة” خلال نزوحه إلى الجنوب، وتقول عائلته إنهم قتلوه بعد ذلك مباشرة.

وأفادت هالة، حفيدة حجي، بأن جدها الذي ظهر في الصورة التي نشرها جيش الاحتلال، تعرض للقتل العمد، بإطلاق عدة أعيرة نارية عليه في منطقة الرأس والظهر، وتم إعدامه خلال نزوحه بطريقة بشعة.

نقلت وسائل إعلام عربية، معلومات تفيد بإقدام الجنود الإسرائيليين على إعدام رجل مسن من قطاع غزة، بعد استخدامه من أجل الدعاية للممر الآمن في القطاع. وأفادت حفيدة الرجل، هالة حجي، بأن جدها الذي ظهر في صورة نشرها الجيش الإسرائيلي، تعرض للقتل العمد، بإطلاق عدة أعيرة نارية عليه في منطقة… pic.twitter.com/lPW9w5V1Ow — صوت العرب (@sawtalarabb1) November 15, 2023

ويعمد الجيش الإسرائيلي الى تسويق دعاية كاذبة مفادها أنه يساعد النازحين الفلسطينيين فقط لالتقاط صورة ونشرها إلى العالم لتحسين صورته.

كارثة كارثة “ اخذوا معه صوره وهم يعطونه ماء لاظهار انسانيتهم الزائفة بعدها تم قنصه ” بشير حجي ” مسن ارتكبت فيه “🇮🇱” صفحه جديده من تاريخها الاسود رحمه الله pic.twitter.com/KIBBqK0TNg — اوبزيرفر | (@B667i) November 14, 2023

الشهيد الحاج بشير حجي “أبو راني”.. غدر به الاحتلال بعد أن التقط صورة لأحد ضباطهم وهو يساعده في ممر الإعدام المسمى “الممر الآمن”، ثم قتلوه بدم بارد بعد أن أخذوا مرادهم. العم أبو راني، كان معروفًا بجيرته الطيّبة الجميلة.. وصاحب يدٍ كريمة، من أهل الخير. The martyr Hajj Bashir… pic.twitter.com/3WQIM2jka5 — شهداء غزّة Gaza martyrs (@GazaShaheed) November 14, 2023

🔴 إلتقطوا معه صورة ثم أعدموه من الخلف. بشير حجي (79 عام) | حي الزيتون pic.twitter.com/puoe07i6OJ — رصد (@Rassd_Oman) November 14, 2023

ويشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة منذ 40 يوما، خلّفت 11 ألفا و500 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4710 طفلا و 3003، فضلا عن 29 ألفا و200 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد المفقودين 3640 منهم 1770 طفلا مازالوا تحت أنقاض المباني المدمرة ويتعذر انتشال جثامينهم وفق مصادر رسمية فلسطينية.