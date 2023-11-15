سياسة | عربي | فلسطين

تفاعل واسع مع صورة مسن فلسطيني تظاهر الاحتلال أنه قدم له المساعدة ثم أعدمه بدم بارد- (تدوينات)

15 - نوفمبر - 2023

حجم الخط
2

“القدس العربي”: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة توثق استشهاد المسن بشير حجي (79 عاما) من حي الزيتون في غزة برصاص الاحتلال، بعد أن صوره الجنود وهم “يقدمون له المساعدة” خلال نزوحه إلى الجنوب، وتقول عائلته إنهم قتلوه بعد ذلك مباشرة.

وأفادت هالة، حفيدة حجي، بأن جدها الذي ظهر في الصورة التي نشرها جيش الاحتلال، تعرض للقتل العمد، بإطلاق عدة أعيرة نارية عليه في منطقة الرأس والظهر، وتم إعدامه خلال نزوحه بطريقة بشعة.

ويعمد الجيش الإسرائيلي الى تسويق دعاية كاذبة مفادها أنه يساعد النازحين الفلسطينيين فقط لالتقاط صورة ونشرها إلى العالم لتحسين صورته.

ويشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة منذ 40 يوما، خلّفت 11 ألفا و500 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4710 طفلا و 3003، فضلا عن 29 ألفا و200 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد المفقودين 3640 منهم 1770 طفلا مازالوا تحت أنقاض المباني المدمرة ويتعذر انتشال جثامينهم وفق مصادر رسمية فلسطينية.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول Adam i hass:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 10:55 م

    مسكين هالختيار لا يعرف من هم. الذين لا امان لهم ۔الله يرحمك ايها الفلسطيني الحزين۔

    رد
  2. يقول Palestine is a 🔥🔥 never be divided.. with any colonizers:
    فبراير 11, 2024 الساعة 1:45 م

    Sorry for this mega tragedy from mega slaughters sanguinary barbarian Savage brutal carcinogen Zionism colonizers
    This is the pragmatic Truth of this hypocrisy satanic Zionism…
    They killed theis president Isaak Rabin..when he declaret the Truth
    Where is the humanity Media… photo speaks louder than words

    رد

أخبار ذات صلة

أربعة شهداء بينهم ثلاثة أطفال في قصف شقة سكنية غرب مدينة غزة
27 - أغسطس - 2024
استشهاد رضيعة ووالدتها بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة- (صورة)
24 - أغسطس - 2024
انتشال جثامين 49 فلسطينيا في جنوب ووسط قطاع غزة منذ فجر السبت- (صور وفيديو)
24 - أغسطس - 2024
المدعي العام يوصي بعدم التحقيق مع وزراء حرضوا على قتل الفلسطينيين: أين “لاهاي”؟
20 - أغسطس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية