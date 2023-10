تفاقم الغضب ضد إسرائيل في تركيا.. واحتجاجات جديدة مزمعة- (فيديوهات)

أنقرة: اشتبك محتجون أتراك مع الشرطة، الليلة الماضية، في مظاهرات غاضبة، في أعقاب انفجار أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين في مستشفى بغزة، ومن المتوقع تنظيم مسيرات أخرى، اليوم الأربعاء.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الانفجار نجم عن غارة جوية إسرائيلية.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانفجار بأنه “أحدث مثال على الهجمات الإسرائيلية المجردة من أبسط القيم الإنسانية”.

A large crowd is attempting to break into the American military base in Kurecik, Turkey. #hospital #فلسطين_الان #jjk239 #انسحبوا_فورا #Palestine #Israel #Gaza #IsraelAttack #PalestineGenocide pic.twitter.com/t6FJ93METt

ورفع الأتراك خلال المسيرات الليلية الأعلام الفلسطينية وهتفوا بشعارات تندد بإسرائيل في ما لا يقل عن 12 مدينة تركية لا سيّما أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة أنقرة.

واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل ومدافع المياه لتفريق آلاف المحتجين الذين حاولوا دخول مجمع القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول أكبر المدن التركية. وقال مكتب رئيس بلدية إسطنبول إن خمسة أشخاص اعتقلوا.

وأصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيراً من السفر إلى تركيا مشيراً إلى مخاوف من استهداف الغاضبين بسبب الحرب للإسرائيليين. كما دعا الإسرائيليين في تركيا إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن.

وبعد الدعوة التي وجهها مجلس الأمن القومي، قالت شركات الطيران الإسرائيلية إنها ترتب رحلات جوية من إسطنبول، اليوم الأربعاء، للإسرائيليين الذين يرغبون في مغادرة تركيا.

وشهد اليوم الأربعاء وجوداً أمنياً كبيراً حول القنصلية، حيث تم نشر مئات من رجال الشرطة ونحو عشر مركبات مزودة بمدافع المياه خلف صف من الحواجز المعدنية. وأجرت الشرطة عمليات فحص لهويات من يطلبون المرور.

وقال محللون سياسيون إن انفجار مستشفى غزة قد يكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين إسرائيل وتركيا.

Ankara,Turkey::Protesters and demonstrators outside the Israeli embassy following airstrike on the Baptist Hospital which resulted in the death of 500+ Palestinians.#hospital #PalestineGenocide #Israel #Gaza #GazaAttack. pic.twitter.com/7oFW1PZnKO

— Matin Khan (@matincantweet) October 18, 2023