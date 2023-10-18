سياسة | دولي

تفاقم الغضب ضد إسرائيل في تركيا.. واحتجاجات جديدة مزمعة- (فيديوهات)

منذ 53 دقيقة

متظاهرون يلوّحون بالعلم الفلسطيني في مسيرة لدعم الفلسطينيين في إسطنبول أمس- ا ف ب

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أنقرة: اشتبك محتجون أتراك مع الشرطة، الليلة الماضية، في مظاهرات غاضبة، في أعقاب انفجار أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين في مستشفى بغزة، ومن المتوقع تنظيم مسيرات أخرى، اليوم الأربعاء.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الانفجار نجم عن غارة جوية إسرائيلية.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانفجار بأنه “أحدث مثال على الهجمات الإسرائيلية المجردة من أبسط القيم الإنسانية”.

ورفع الأتراك خلال المسيرات الليلية الأعلام الفلسطينية وهتفوا بشعارات تندد بإسرائيل في ما لا يقل عن 12 مدينة تركية لا سيّما أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة أنقرة.

واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل ومدافع المياه لتفريق آلاف المحتجين الذين حاولوا دخول مجمع القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول أكبر المدن التركية. وقال مكتب رئيس بلدية إسطنبول إن خمسة أشخاص اعتقلوا.

وأصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيراً من السفر إلى تركيا مشيراً إلى مخاوف من استهداف الغاضبين بسبب الحرب للإسرائيليين. كما دعا الإسرائيليين في تركيا إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن.

وبعد الدعوة التي وجهها مجلس الأمن القومي، قالت شركات الطيران الإسرائيلية إنها ترتب رحلات جوية من إسطنبول، اليوم الأربعاء، للإسرائيليين الذين يرغبون في مغادرة تركيا.

وشهد اليوم الأربعاء وجوداً أمنياً كبيراً حول القنصلية، حيث تم نشر مئات من رجال الشرطة ونحو عشر مركبات مزودة بمدافع المياه خلف صف من الحواجز المعدنية. وأجرت الشرطة عمليات فحص لهويات من يطلبون المرور.

وقال محللون سياسيون إن انفجار مستشفى غزة قد يكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين إسرائيل وتركيا.

(رويترز)

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