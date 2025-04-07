تفاهمات قيس سعيد- أوروبا: شجرة الزيتون التي تخفي غابة المهاجرين

لندن- “القدس العربي”: في ظل أزمة المهاجرين “المزدوجة” التي تعيشها تونس، خرج الرئيس قيس سعيد بتصريح جديد ينفي فيه توقيع أي اتفاقية لترحيل المهاجرين التونسيين من أوروبا، كما يؤكد إحباط “مؤامرة” لتوطين المهاجرين الأفارقة في البلاد.

تصريح سعيد تزامن مع قيام السلطات التونسية بتفكيك خيام عشوائية تؤوي 7 آلاف مهاجر إفريقي غير شرعي في غابات الزيتون بمدينة صفاقس جنوب شرق البلاد.

ورغم تمسك سعيد بالطابع الإنكاري، سواء بقبول ترحيل التونسيين أو توطين أفارقة جنوب الصحراء “الموجود فقط في عقول المرضى”، لكنه لم ينف وجود اتفاقيات مشابهة ، تم إبرامها في 2008 و2011 من قبل “من أراد الخضوع للإملاءات الأجنبية”، في محاولة لـ”تبرير” الترحيل القسري لمئات المهاجرين من إيطاليا، فضلا عن منع آلاف الحالمين “الفردوس الأوروبي” من ركوب قوارب الموت.

المعارضة- بشقيها السياسي والحقوقي- لم تتأخر بالرد على التصريحات “غير الدقيقة” أو “المغلوطة” لسعيد، بعدما اتهمته بتحويل تونس إلى شرطي حدود لـ”المستعمر الأوروبي”.

وخاطب مجدي الكرباعي النائب السابق والناشط المتخصص في قضايا الهجرة، سعيد بقوله: “أمضيت وأنت مسؤول”، مصيفا: “أربعة موتى وآلاف المرحلين والمئات من محاولات الانتحار، والآلاف من حبوب التخدير التي تم إعطاؤها للمهاجرين التونسيين في إطار الاتفاقية ومذكرة التفاهم وإعادة القبول والترحيل القسري”.

وتساءل بقوله: “هل يهتم أمهات وآباء وعائلات بكونها اتفاقية أو مذكرة؟ وهل يهمهم هل هي إعادة قبول أو ترحيل قسري بعدما تم ترحيل الآلاف من أبنائهم أو عادوا في صناديق الموت؟”.

وأكد رمضان بن عمر، الناطق باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن مذكرة التفاهم الموقعة في 2023 تضمنت “إشارات واضحة الى إعادة القبول (الترحيل). ومنذ سنة 2011 أصبح الاعتماد أساسا على محاضر الجلسات والتفاهمات غير المعلنة لتحديد عدد المرحلين والآلية وكيفية التنسيق وهذا مستمر إلى اليوم”.

وأضاف: “لم يعلن قيس سعيد القطيعة مع السياسات السابقة، بل حافظ عليها مع ألمانيا وإيطاليا، وفي عهده انطلقت رحلات الترحيل القسري الجماعي من فرنسا. وأفضل من يقدم تفاصيل التعاون هم المهاجرون التونسيون المرحلون قسرا من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا”.

واعتبر هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديموقراطي، أن محاولة سعيد جر التونسيين إلى “مربّع الجدل القانوني: اتفاقيّة أو مذكّرة تفاهم”، لا معنى له سياسيا. “فصفحة رئاسة الجمهورية وتصريح قيس سعيد في جويلية/ تموز 2023 أمام ميلوني وبعثة الاتحاد الأوروبي، هما دليل واضح ولا يرقى إليه الشك عن وجود تفاهم بين الطرفين حول التعاطي مع ملف الهجرة”.

وتساءل العجبوني: “إذا كان قيس سعيد ضد اتفاقيات 2008 و2011 ويعتبر أنّها كانت رضوخا لإملاءات أجنبيّة، لماذا واصل في تنفيذها وفي قبول إعادة التونسيين غير النظاميّين المقيمين في أوروبا (بصفة طوعيّة أو غير طوعيّة)؟ ولماذا قبِل بعدم إعادة المهاجرين غير النظاميّين من جنوب الصحراء المقيمين في تونس إلاّ طوعيّا؟ ولماذا تلتزم تونس بكلّ هذا في مقابل فُتات لا يسمن ولا يُغني من جوع؟”.

وأضاف: “تمّ إخلاء غابات الزيتون في العامرة وجبنيانة (صفاقس) من المهاجرين غير النظاميّين، رغم أن وزير الداخلية السابق كمال الفقيه أقرّ في البرلمان أن إخراجهم من وسط المدينة وإبعادهم إلى غابات الزيتون كان عملية استراتيجية بالنسبة للنظام. فإلى أي منطقة من مناطق البلاد تمّ إبعادهم وتوجيههم؟”.

وكتب السفير السابق إلياس القصري “مهما كانت ملابسات اتفاقيات العار التي كبلت تونس بجحافل المهاجرين من جنوب الصحراء وعرًضت أبنائنا في المهجر الى المطاردة والترحيل القسري الجماعي، فالإرادة الوطنية الصادقة قادرة على إلغائها كما صمد شهداء الاستقلال وألغوا معاهدة الحماية التي مهما لطف البعض من شأنها، فقد فتحت أبواب استعمار استيطاني شرس ومقيت”.