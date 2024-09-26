«تفجيرات البيجر» والزاوية المظلمة في سلاسل التوريد

شهدت سلاسل التوريد تطورًا كبيرًا في العقود الأخيرة، إذ أصبحت تمثل المسار الكامل لانتقال المنتجات من جمع المواد الخام إلى تسليمها للمستهلك النهائي. ومع تعقيدات العولمة والتطور التكنولوجي، برزت أهمية هذه السلاسل في تأمين المنتجات والخدمات للأسواق العالمية. إلا أن حادثة تفجير أجهزة النداء (البيجر) في لبنان الأسبوع الماضي كشفت عن مدى هشاشتها، وسلطت الضوء على أخطار استغلال هذه السلاسل لأغراض تخريبية.

أزمة حقيقية

الحادثة جعلت العالم يواجه أزمة حقيقية تتعلق بتراجع الثقة في سلاسل التوريد التكنولوجية. ففي ظل انتشار إنترنت الأشياء IoT، تتزايد أهمية هذه السلاسل، حيث يتم تجميع الأجهزة عبر شركات متعددة، لكل منها معايير أمان مختلفة. هذا التباين يجعل هذه الأجهزة عرضة للتلاعب أو إدخال مكونات ضارة، وبمجرد اختراق جهاز واحد، يصبح من الصعب اكتشاف التهديد والتعامل معه قبل وقوع أضرار جسيمة.

وفقاً لشركة “جوفيني” لتحليل البيانات، خفضت البحرية الأمريكية في عام 2023 الإمدادات الصينية بنسبة 40 في المئة ضمن سلاسل توريد “التقنيات الحيوية”، بينما لا تزال وكالات الدفاع الأخرى تعتمد بشكل متزايد على الصين، ما يعكس التوتر بين الحذر والاعتماد المتبادل. وفي المقابل، تعمل الصين على تعزيز الابتكار المحلي وتقليل اعتمادها على التقنيات الأجنبية، كما وجهت موظفيها لتجنب استخدام أجهزة “آيفون” الأمريكية في أماكن العمل، ضمن استراتيجية لتقليل التبعية التقنية.

بعد جديد

في لبنان، أضافت تفجيرات أجهزة النداء (البيجر) واللاسلكي بعدًا جديدًا للأزمة، حيث تم تعديل هذه الأجهزة لتشمل متفجرات صغيرة. هذه الحادثة لم تؤثر فقط على المشهد السياسي في الشرق الأوسط، بل هددت أيضًا بإعادة تشكيل صناعة التكنولوجيا العالمية.

وبينما استُخدمت الأجهزة المفخخة في التجسس لسنوات، أثار العنف الأخير مخاوف من تحول سلاسل التوريد إلى أدوات عدائية، مما يعمق التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه التجارة العالمية.

واقعة تفجير أجهزة النداء التي يُعتقد أن إسرائيل اخترقتها عبر زرع متفجرات صغيرة داخلها كشفت عن واحدة من أكبر المخاطر التي تهدد سلاسل التوريد: القدرة على تحويل أي منتج عادي إلى سلاح مدمر. هذا النوع من العمليات يُظهر أن استغلال التعقيد الشديد في سلاسل التوريد يمكن أن يؤدي إلى إدخال مكونات ضارة دون اكتشافها. وكما هو معروف، تتميز سلاسل التوريد المعاصرة بتعدد الأطراف، حيث يمكن أن تمر المكونات عبر عدة دول قبل الوصول إلى المستهلك النهائي، مما يفتح الباب أمام التدخلات الضارة.

نتائج كارثية

إن أمن سلاسل التوريد لم يعد مجرد مسألة تتعلق بالكفاءة التشغيلية، بل أصبح قضية أمن قومي واستراتيجي. تسريب أو إدخال مكونات ضارة في المنتجات الإلكترونية قد يؤدي إلى نتائج كارثية على مستوى الأفراد والدول. واقعة تفجير أجهزة البيجر قد تدفع نحو تغييرات جذرية في كيفية إدارة سلاسل التوريد، حيث بات من الضروري تعزيز أنظمة الأمان الخاصة بها والتأكيد على معرفة مصادر المواد المستخدمة في التصنيع. هناك دعوات متزايدة للعودة إلى “الاستقدام المحلي ” Reshoring أو “الاستقدام القريب Nearshoring، حيث تقوم الشركات بنقل عمليات الإنتاج إلى مناطق أقرب وأكثر أمانًا.

أحد الجوانب التي برزت في حادثة تفجير البيجر هي تعقيد السوق التي تعتمد على تقنيات قديمة، فالأجهزة التي يستخدمها “حزب الله” تحمل علامات تجارية لشركات آسيوية وتعود لتقنيات قديمة، ما يجعل تتبع مصدرها أكثر تعقيدًا. سلاسل التوريد المرتبطة بالمنتجات القديمة لم تعد تخضع لمعايير الرقابة والجودة نفسها، ما يزيد من احتمالية تحويلها إلى أدوات تخريبية.

ستظل سلاسل التوريد جزءًا حيويًا من الاقتصاد العالمي، إذ تقدر قيمتها الاقتصادية بحوالي 16 تريليون دولار سنويًا وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي. تعتمد الشركات على هذه الشبكات المعقدة لضمان استمرارية الإنتاج وتلبية الاحتياجات المتزايدة للأسواق. ومع ذلك، تواجه سلاسل التوريد تحديات متزايدة تتعلق بالأمن في ظل التهديدات المستمرة، مثل الاختراقات الإلكترونية والإدخال المتعمد لمكونات ضارة.

تصاعد التهديدات

تُعتبر واقعة تفجير أجهزة البيجر مؤشرًا واضحًا على تصاعد التهديدات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية، مع احتمالية انتقال تأثيراتها إلى مناطق أخرى حول العالم. هذا التطور قد يؤدي إلى إعاقة تدفق السلع ويُهدد بوضع حدود لعصر حرية التجارة العالمية. من هنا تجد الشركات والدول نفسها أمام ضرورة اعتماد سياسات أكثر صرامة لضمان سلامة سلاسل التوريد، مع تعزيز السيطرة والرقابة وكذلك التعاون الدولي لتبادل المعلومات وتعقب الأنشطة المشبوهة بشكل أكثر فاعلية لأن التطورات الأخيرة ستفرض قيودًا وتحديات كبيرة في الاعتماد على التقنيات الآتية من المنافسين، مما يزيد من أهمية إعادة النظر في استراتيجيات الأمن التكنولوجي لأنه بات جلياً أن نقاط الضعف في الإمدادات يمكن أن تُستخدم كسلاح قاتل!

متخصص لبناني في السياسة السيبرانية