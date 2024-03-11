تفجير جامعة الإسراء: بربرية الاحتلال وتواطؤ الغرب

استغرق جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 50 يوماً لإتمام التحقيق في قضية قائد الفرقة 99، العميد باراك حيرام، الذي أصدر الأمر بتفجير مبنى جامعة الإسراء في غزّة، فاتضح أن التهمة لم تكن مخالفة القانون الدولي أو انتهاك أعراف الحرب بصدد الجامعات والمنشآت المدنية، بل اتخاذ قرار التفجير من دون الحصول على إذن من قائد المنطقة الجنوبية.

ولم يكن مفاجئاً أن رئيس أركان جيش الاحتلال اكتفى بتوجيه «ملاحظة قيادية» إلى الضابط الإسرائيلي مجرم الحرب، وهذا إجراء لا يعيق ترفيعه ولا يُضاف إلى سجله العسكري تحت بند التقصير أو سوء الأداء. كذلك كان تعليق قائد المنطقة الجنوبية منطقياً بدوره في ضوء أخلاقيات جيش الاحتلال، إذ أعلن أنه لو طلب حيرام الإذن بالتفجير لما تأخر في الحصول عليه.

ملاحظة أولى بصدد هذه الواقعة هي أن الجيش الذي يزعم أنصار دولة الاحتلال أنه «الأكثر أخلاقية» على امتداد العالم بأسره لم يجد، بعد مخاض 50 يوماً من التحقيقات، سوى تلك الملاحظة اليتيمة البائسة بصدد ضابط ذي سوابق مخزية، ليس بحق أبناء قطاع غزة وحدهم بل ضد الإسرائيليين أنفسهم. فهذا هو نفسه الآمر المسؤول عن قصف منزل في كيبوتز بئيري خلال عملية «طوفان الأقصى» مع علمه بوجود إسرائيليين داخله، فكانت الحصيلة 13 قتيلاً إسرائيلياً.

ملاحظة ثانية أن حيرام برر قراره حول تفجير مبنى الجامعة بوجود أنفاق تحته تستخدمها «حماس» وهو الزعم الذي اتضح بطلانه بعد التفجير، خاصة وأن الاحتلال كان قد عاث فساداً في المبنى طيلة 70 يوماً قبل تفجيره، فاستخدمه كقاعدة عسكرية ومركز قنص للمدنيين العزل في مناطق شارع الرشيد والزهراء، وحوّله إلى مقرّ اعتقال وتحقيق، إلى جانب نهب محتويات المتحف الوطني الذي تحتضنه الجامعة.

ملاحظة ثالثة هي أن تفجير مبنى الجامعة جاء بعد أسبوع واحد أعقب جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي والنظر في الدعوى التي رفعتها حكومة جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وعلى نقيض مزاعم الجيش الإسرائيلي بصدد اشتراطات القانون الدولي خلال أزمنة الحروب، فإن الضابط الإسرائيلي لم يُسقط ورقة التوت ذاتها التي اعتاد جيش الاحتلال أن يستر بها جرائمه وفظائعه فقط، بل ضرب عرض الحائط بالحدود الدنيا من التسلسل العسكري وذلك لإشباع غرائزه البربرية.

وتبقى ملاحظة رابعة حول تواطؤ الديمقراطيات الغربية في أوروبا عموماً والولايات المتحدة خصوصاً إزاء هذا الطراز من جرائم الحرب، حيث لا يتم الاكتفاء بالصمت أو التجاهل بل الذهاب إلى درجات متفاوتة من التبرير أو حتى تجميل الفعل القبيح. وعلى سبيل المثال، كان الناطق باسم الخارجية الأمريكية قد اكتفى بالقول إنه لا يملك معلومات حول وجود أنفاق أسفل مبنى الجامعة، ولكنه لاحظ أن «حماس» تستخدم المنشآت المدنية لأغراض عسكرية.

وهكذا فإن «التحقيق» الإسرائيلي حول تفجير مبنى جامعة الإسراء يُضاف إلى وقائع سجلّ حافل، سوف يضم المزيد من بربرية الاحتلال وتواطؤ ديمقراطيات الغرب.