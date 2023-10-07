تفجير دبابة على حدود غزة.. وأنباء غير مؤكدة عن أسر من كان فيها- (فيديو)

“القدس العربي”: التقط فلسطينيون صورا تذكارية مع دبابة إسرائيلية تحترق على حدود غزة.

وأفادت حسابات فلسطينية على مواقع التواصل بأن جنديا على الأقل أسر وجرى نقله من الدبابة باتجاه غزة، دون تأكيد رسمي حتى الآن. فيما قال شاهد عيان إنه رأى عناصر القسام يأسرون كل من كان في الدبابة.

#فلسطين

تدمير دبابة إسرائيلية وأسر جميع جنودها. pic.twitter.com/nPSRgk2gyi — Mustafa AL Dulaimi (@Mustafa8v5f3e7h) October 7, 2023

الصحفي الفلسطيني مثنى النجار يلتقط صورة مع دبابة اسرائيلية مدمرة في غلاف غزة..#غزة #فلسطين #اسرائيل pic.twitter.com/jNvVCF0om9 — أبن الرقه 🇸🇾 (@mlklmwt4) October 7, 2023