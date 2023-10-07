سياسة | عربي | فلسطين

تفجير دبابة على حدود غزة.. وأنباء غير مؤكدة عن أسر من كان فيها- (فيديو)

منذ 49 دقيقة

الصورة من مواقع التواصل

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“القدس العربي”: التقط فلسطينيون صورا تذكارية مع دبابة إسرائيلية تحترق على حدود غزة.

وأفادت حسابات فلسطينية على مواقع التواصل بأن جنديا على الأقل أسر وجرى نقله من الدبابة باتجاه غزة، دون تأكيد رسمي حتى الآن. فيما قال شاهد عيان إنه رأى عناصر القسام يأسرون كل من كان في الدبابة.

 

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