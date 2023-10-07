تفجير دبابة على حدود غزة.. وأنباء غير مؤكدة عن أسر من كان فيها- (فيديو)

“القدس العربي”: التقط فلسطينيون صورا تذكارية مع دبابة إسرائيلية تحترق على حدود غزة.
وأفادت حسابات فلسطينية على مواقع التواصل بأن جنديا على الأقل أسر وجرى نقله من الدبابة باتجاه غزة، دون تأكيد رسمي حتى الآن. فيما قال شاهد عيان إنه رأى عناصر القسام يأسرون كل من كان في الدبابة.
#فلسطين
تدمير دبابة إسرائيلية وأسر جميع جنودها. pic.twitter.com/nPSRgk2gyi
— Mustafa AL Dulaimi (@Mustafa8v5f3e7h) October 7, 2023
عاجل أبو العواجل.. تحطيم دبابة ميرگاڤا الإسرائيلية🇮🇱 التي لا تقهر بسلاح آر بي جي RPG-7 التقليدي.. علىٰ يد غزاوي شريف🇵🇸✌️.. ميركافا معطبة😂🔥 – #فلسطين #غزة #إسرائيل #عسقلان #أسدود #غلاف_غزة #ميركافا #Israel #Palestine #Merkava #IDF #GazaStrip #Ashkelon #Asdood #TelAviv pic.twitter.com/R7uBb5Z5IT
— Jarah Aldhafeeri جراح الظفيري (@Q8J72) October 7, 2023
اعطاب دبابة ميركافا إسرائيلية بالقرب من الحدود مع قطاع غزة#فلسطين #اسرائیل pic.twitter.com/PzbT0EDHjt
— Osama_aljaradi (@Osama_aljaradi) October 7, 2023
الصحفي الفلسطيني مثنى النجار يلتقط صورة مع دبابة اسرائيلية مدمرة في غلاف غزة..#غزة #فلسطين #اسرائيل pic.twitter.com/jNvVCF0om9
— أبن الرقه 🇸🇾 (@mlklmwt4) October 7, 2023
أسر جنود صهاينة وتدمير دبابة لجيش الاحتلال #غزة #فلسطين #المقاومة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/WoO8etOB2A
— Fared Shaaban (@nobelF88) October 7, 2023
مسن فلسطيني يلتقط صورة مع دبابة مدمرة لجيش الاحتلال داخل الأراضي المحررة من قضاء غزة شرق مدينة خانيونس.
📷 –
🗓️ 2023 pic.twitter.com/ZjP1FpG0Ar
— صور فلسطين (@PalestinianPic) October 7, 2023