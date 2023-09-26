تفشي الأوبئة في السودان… و90 مليون دولار لتأمين الاحتياجات الصحية

الخرطوم ـ «القدس العربي»: تتفشى الأوبئة في السودان حاصدة أرواح المئات، وسط عجز في القطاع الصحي الذي تضرر بفعل الحرب، إذ تقدر الاحتياجات الصحية المستعجلة للبلاد بحوالى 90 مليون دولار.

وحذرت منظمات وغرف طوارئ صحية سودانية، من تفشي وباء الكوليرا وحمى الضنك على نحو كارثي في البلاد، في وقت أفادت فيه مفوضية الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» بأن أكثر من 1000 طفل نازح دون سن الخامسة، توفوا بسبب الحصبة وسوء التغذية، محذرة من أن تكاليف التقاعس عن تقديم المساعدة آخذة في الارتفاع.

آلاف المصابين

وأشارت إلى تسجيل 1000 حالة جديدة بالحصبة، مقارنة بـ 3311 حالة تم الإبلاغ عنها الأسبوع الماضي، بما يشمل 127 حالة وفاة. وبينت أن ولاية النيل الأبيض شهدت 77٪ من الوفيات المرتبطة بالحصبة.

وفي الفترة ما بين 15 مايو/ أيار الماضي و12 سبتمبر/ أيلول الجاري توفي 1,222 طفلاً نازح دون سن الخامسة في ولاية النيل الأبيض، حسبما ذكرت المفوضية في آخر تحديث لها عن الصحة والتغذية في السودان.

وكانت معظم الوفيات مرتبطة بالاشتباه في الإصابة بالحصبة وسوء التغذية. وبينت أن ذلك يمثل زيادة بأكثر من 120 ضعفاً على أساس سنوي.

«ناقوس الخطر»

ودقت غرفة طوارئ شرق النيل في الخرطوم «ناقوس الخطر» مشيرة إلى «تسجيل حالات إصابة مؤكدة بالكوليرا في منطقة شرق النيل والحاج يوسف» داعية «كل من يلاحظ ظهور بعض الأعراض عليه، أو على أحد أفراد أسرته الى تبليغ الجهات المسؤولة، ونقل المريض للمستشفى، ومناطق العزل الصحي في المنطقة».

ومنذ الجمعة الماضية، وصل إلى غرفة طوارئ شرق النيل في مستشفى البان جديد شرق الخرطوم، عدد من الحالات المشتبه في أصابتها بالكوليرا، والتي تأكدت إصابتها بعد إجراء الفحوصات اللازمة.

وحذرت الغرفة من تزايد أعداد المصابين الذين يتوافدون إلى المستشفى، وتسجيل 3 وفيات من أصل 17 إصابة مؤكدة بوباء الكوليرا، بما يتضمن6 نساء و8 رجال و4 أطفال.

بروتوكولات الوقاية

وبينت أن معظم الحالات التي وصلت إلى المستشفى من مدينة التغيير والوحدة ودار السلام وحي البركة، داعية إلى ضرورة اتباع سكان تلك المناطق بروتوكولات الوقاية من الكوليرا.

ولفتت انتباه الجهات المختصة محلياً ودولياً الى أن تفشي وباء الكوليرا يمضي بسرعة ويخرج عن نطاق قدرتهم على التعامل معه والسيطرة عليه، مطالبة وزارة الصحة بالقيام بواجبها لمجابهة الوباء قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية تُضاعف من أعداد الضحايا، وتزيد من الضغط على المواطنين في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد.

وناشدت الغرفة المنظمات الطبية العالمية بضرورة التدخل وتدارك هذا الأمر، منددة بـ«الغياب التام لوزارة الصحة» متهمة إياها بالتقاعس بمسؤولياتها منذ اندلاع حرب منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

أكثر من 1000 طفل نازح توفوا بسبب الحصبة

ووفق لجان مقاومة مدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم، فإن أزمة انقطاع خدمات المياه التي ظلت تواجهها المنطقة لأكثر من 6 أشهر، اضطرت المدنيين إلى الشرب من الأنهار والآبار بشكل مباشر دون تنقية للمياه، الأمر الذي تسبب في تفشي العديد من الأمراض والأوبئة بما يشمل الكوليرا.

وقالت في بيان أمس الثلاثاء إن «مواطني بحري ظلوا يعانون من انقطاع المياه على نحو مستمر لعدة أشهر» مشيرة إلى أن «المواطن لم يكن لديه حيلة غير استخدام مياه من الأنهار أو الآبار مباشرة والمعروف أنها قد تكون ملوثة وقد تتسبب في الكثير من الأمراض الخطيرة والمعدية».

في غضون ذلك، أعلنت نقابة أطباء السودان عن رصد آلاف الإصابات بحمى الضنك شرق البلاد، ووفاة المئات بسبب اكتظاظ المستشفيات وضعف الرعاية الصحية.

وحذرت من أن ولاية القضارف «تحت وطأة حمى الضنك» مشيرة إلى تدهور الأوضاع الصحية في الولاية الواقعة شرق البلاد بشكل مريع.

وقالت إن الولاية فجعت بانتشار كارثي لحمى الضنك خاصة في محليتي وسط القضارف والقلابات بوجه خاص مما نتج عنه حدوث مئات الوفيات وآلاف الإصابات.

وأشارت إلى أنها «تابعت طيلة الأيام الفائتة معدل الإصابات التراكمي ومعدل الوفيات في مستشفى القضارف والمرافق الصحية الأخرى».

ووفق بيانها «الدلائل تشير إلى أن المنطقة أمام كارثة صحية وأغلب مستشفيات الولاية تكتظ بالمرضى، وبعضهم قد لا يجد حتى مكانا لتلقي العلاج، وأن المستشفيات ومراكز العلاج العامة والخاصة تستقبل أعدادا مطردة من المرضى الجدد على مدار الساعة».

وأشارت إلى أن «الحمى الفتاكة تفشت في معظم المنازل لدرجة جعلت التقصي عن عدد المصابين أمراً صعباً» مبينة أن «المرضى في المنازل عددهم أضعاف ما يصل المشافي والمراكز الصحية».

وطالبت وزارة الصحة بأقسامها المختلفة بـ «القيام بواجبها في توفير الموارد اللوجستية والفنية والطبية لمواجهة هذا الوباء بدءا من توفير المعينات التشخيصية المخبرية والأدوية المساعدة في علاج الأعراض من محاليل وريدية ومسكنات ومكافحة الطور النقال وفتح مخيمات إسعافية مؤقتة لتلافي حدوث ضغط على المستشفى التعليمي وتفعيل المراكز الصحية حسب الخطة الجغرافية».

وناشدت كذلك «المنظمات الطوعية العاملة في مجال الصحة وتقديم المساعدات الطبية وحملات إصحاح البيئة والقوى المجتمعية والشبابية بضرورة تكوين فرق إسناد تعمل على المساهمة في دفن وتجفيف البرك وحملات الرش».

وفي إقليم دارفور غرب البلاد، تتفاقم الأزمة الصحية على نحو كارثي في ظل تصاعد المعارك الدامية بين الجيش وقوات «الدعم السريع» واتساع دائرة الصراعات ذات الطابع القبلي.

وحذر المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين آدم رجال من أن الوضع الإنساني والصحي في دارفور أصبح «كارثياً» خاصة في ولايات غرب ووسط وجنوب وشمال دارفور حيث «وصلت المعاناة إلى ذروتها» مشيرا إلى أن «المدنيين في حاجة ماسة لتفعيل آليات الحماية وإيجاد طرق بديلة لإيصال المعونات الإنسانية الغذائية والدوائية، بعد مرور أكثر من ستة أشهر من الصراع المستمر».

وحث «المجتمع الإقليمي والدولي على تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للمنكوبين في الإقليم جراء استمرار الحروب العبثية، التي من خلالها تم تدمير كل المؤسسات المدنية بما فيها الصحية والعلاجية، ومؤسسات الأمم المتحدة ومقرات المنظمات الدولية ومخازنها العاملة في دارفور، مما خلق أزمة حادة، تسببت في الجوع وتفشي الأوبئة والأمراض، وسوء التغذية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات اللاتي كن يعتمدن على برنامج الغذاء العالمي».

وحذر من خطورة استمرار الحرب «العبثية» مطالبا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي ودول الترويكا ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بأوضاع حقوق الإنسان، بـ«ممارسة المزيد من الضغط على طرفي الصراع من أجل الوقف الفوري للقتال وفتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات العاجلة».

وفي السياق، قال وزير الصحة الاتحادي هيثم محمد إبراهيم، إن الاحتياجات الصحية المستعجلة في البلاد تقدر بحوالى 90 مليون دولار، متهما قوات «الدعم السريع» بارتكاب انتهاكات واسعة في المؤسسات الصحية والسيطرة على المركز الرئيسي للإمدادات الطبية، مما أدى إلى فقدان المخزون الرئيسي من الأدوية والأجهزة والمعدات والتي تقدر بـ 500 مليون دولار.

وأكد خلال لقائه أمس الثلاثاء نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار في مقر الحكومة في مدينة بورتسودان، أن القطاع الصحي فقد حوالى 70٪ من الخدمات التخصصية وأصولها من الأجهزة والمعدات في ولاية الخرطوم (مستشفى الأورام، طب وجراحة القلب، مناظير الجهاز الهضمي، العظام، جراحة الأطفال) بالإضافة إلى الخدمات التشخيصية (الرنين المغناطيسي، الأشعة المقطعية) مبيناً أن هناك أكثر من 100 مستشفى خرجت من الخدمة في ولايات دارفور والخرطوم.

خطة الطوارىء

وأشار إلى إجازة «خطة الاستجابة والطوارىء» حتى 31 ديسمبر / كانون الأول المقبل، موضحاً أن أولويات التدخلات الصحية ستتم من خلال ثلاثة محاور: أولها، الاستجابة العاجلة للاحتياجات الصحية من إمداد طبي للأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية، بالإضافة إلى تشغيل المستشفيات ومكافحة الأوبئة، والمرحلة الثانية سيتم العمل خلالها تقوية النظام الصحي اللامركزي عبر إعادة تأهيل المستشفيات (الطاقة، الإسعاف، نظام الأوكسجين) واستكمال الأجهزة والمعدات الطبية للتشخيص والعلاج و ترفيع الخدمات التخصصية في الأورام والقلب والمناظير والمخ والأعصاب والجراحات المتخصصة والعظام.

وتشمل المرحلة الثالثة وفق الخطة الحكومية إعادة بناء النظام الصحي وفق خطط تفصيلية لقوائم الاحتياجات الصحية التي تشمل الأدوية المنقذة للحياة، والمستهلكات الطبية والأمراض المزمنة ومحاليل الدم والمعامل وتوفير ماكينات وأنظمة مياه غسيل الكلى، بالإضافة إلى الأجهزة والمعدات الطبية وأدوات مكافحة الناقل مع توفير عيادات متنقلة في مواقع النازحين.