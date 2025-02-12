تفشي الحصبة في ولاية تكساس وإصابة جديدة في نيو مكسيكو

نيو مكسيكو (أمريكا): قالت سلطات الصحة العامة يوم الثلاثاء إن تفشي مرض الحصبة في غرب تكساس توسع، بينما تم تأكيد حالة إصابة جديدة عبر حدود الولاية في نيو مكسيكو.

وأعلنت إدارة الخدمات الصحية في تكساس تسجيل 24 حالة إصابة بالحصبة مرتبطة بظهور الأعراض خلال الأسبوعين الماضيين. وتعد مقاطعة جينز، وهي مقاطعة صغيرة في غرب تكساس، من بين المناطق التي تسجل أعلى معدلات الإعفاء من اللقاحات في الولاية.

وفي مقاطعة ليا المجاورة بولاية نيو مكسيكو، تم تنبيه السكان يوم الثلاثاء إلى إصابة مراهق غير مطعم بالحصبة، إضافة إلى احتمال تعرض مزيد من الأشخاص للعدوى في غرفة الطوارئ بأحد المستشفيات وصالة ألعاب رياضية لطلاب الصف السادس بمدينة لوفينغتون.

وقالت إدارة الصحة في نيو مكسيكو في بيان صحافي: “الشاب المصاب في نيو مكسيكو لم يسافر مؤخرا ولم يختلط بحالات معروفة مرتبطة بتفشي المرض في تكساس”.

وفي تكساس، نُقل تسعة مرضى إلى المستشفى بسبب الإصابة بالحصبة، وجميع الحالات المؤكدة في مقاطعة جينز تعود إلى أشخاص غير مطعمين.

وشهدت الولايات المتحدة ارتفاعا في حالات الحصبة خلال عام 2024، بما في ذلك تفش في شيكاغو أصاب أكثر من 60 شخصا.

(أ ب)