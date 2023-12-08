تفكيك رواية مستشار نتنياهو

كأن لسان حال المستشار الحكومي لرئيس وزراء إسرائيل يقول من ليس معنا فهو ضدنا، فالعالم ينتقد إسرائيل ويغض الطرف عن حماس، وفي الوقت نفسه يدعو سكان غزة إلى النزوح الآمن إلى الجنوب تحت غطاء دولي، أي أنّ هنالك خطة ممنهجة مدعومة دوليا إلى تقسيم القطاع إلى مربعات أمنية وإعادة احتلالها لأهداف سياسية واقتصادية، فهذا الغطاء الأممي لدولة الاحتلال ينسف ما جاء به مستشار نتنياهو.

ظن الإسرائيليون أنهم وصلوا اليوم إلى أعلى مراتب العلو. العالم في كفة والصهاينة في كفة أخرى، وهذا ما ينفي ما صرّح به مستشار نتنياهو، والحقيقة تبدو عكس ذلك، وأكبر برهان على ذلك، عندما حضر جل قادة العالم بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر لدعم دولة الاحتلال.

مؤسس الحركة الصهيونية

إلا أن الحقيقة الساطعة كانت تشير منذ البداية إلى موقف الدول العظمى مع تأسيس إسرائيل، والضوء الأخضر البريطاني له، لكي يفاوض الباب العالي في منحه جزءا من فلسطين لتوطين يهود العالم، فهرتسل مؤسس الحركة الصهيونية وبعد مؤتمر بازل عام 1897 قال جملته المشهورة “لو قلت إنه ستصبح لنا دولة بعد خمس سنوات لضحك العالم برمته علينا، ولكن أقولها وأنا متأكد بعد خمسين عامًا من الآن سترى دولتنا النور” هكذا بدت أفكاره قابلة للتطبيق نتيجة تخطيط بريطاني ودعم دولي لمشروعه، وهذا ما حصل فعلًا، فالولايات المتحدة تعترف بالكيان في أقل من عشر دقائق، وتلاها الاتحاد السوفييتي، وبريطانيا راعية المشروع.

كان تراكم الموقف العدائي الأمريكي للشعب الفلسطيني واضحا، فعلى صعيد ما تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل إذ تُشكّل المساعدات الأمريكية لإسرائيل 55 في المئة من جميع المساعدات الأمريكية للعالم.

وبلغت ‏منذ عام 1948 قرابة 130 مليار دولار، وتفيد تقديرات أخرى أنها وصلت إلى 270 مليار ‏دولار، وأقرت الولايات المتحدة حزمة مساعدات لإسرائيل لأعوام من 2019 إلى 2028 بقيمة ‏‏38 مليار دولار.

وتشمل تمويل مشاريع عسكرية مشتركة للحماية من الصواريخ منذ إعلان قيام حماس بتنفيذ عملياتها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وحينها بدأ الدعم الأمريكي لإسرائيل والضوء الأخضر لعملياتها بشكل غير محدود، إذ تم تخصيص 14.3 مليار للدعم العسكري لإسرائيل، وتم تحريك مجموعتين من حاملات الطائرات مُزوّدة بـ 150 طائرة حربية، إضافة إلى تحريك غواصة نووية، وتقديم دعم سياسي كبير؛ وصل حد إعلان وزير الخارجية الأمريكي عن نفسه أنه يتحدث مع الإسرائيليين كيهودي وليس كوزير خارجية، كما وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى هناك، وأعلن عن نفسه كصهيوني أيضاً، وأقامت فرنسا علاقة ثنائية وطيدة مع إسرائيل تتسم بالالتزام الثابت بحق إسرائيل في الوجود والأمن.

كانت فرنسا من بين البلدان الأولى التي أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في 11 أيار/مايو 1949. ثم أسهمت فرنسا على نحو فاعل في ترسيخ الدولة الفتية من خلال المشاركة في الجهود التي تبذلها للدفاع عن أراضيها.

واتخذت فرنسا موقفا محايدا في حرب الأيام الستة في عام 1967، إذ أكدت الرئاسة الفرنسية من جديد أن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ومحاربة المجموعات الإرهابية التي ضربتها”. ودعت مرة أخرى إلى اتخاذ “كل الإجراءات التي تسمح بحماية المدنيين”.

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو إن بلاده تقدم دعما استخباراتيا لإسرائيل في إطار الشراكة التقليدية بين الجانبين.

بريطانيا أساس الداء

الإشكالية الراهنة لا يمكن الفصل بين وعد بلفور الذي صدر عام 1917 الذي كان عاملا رئيسيا في إقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين المحتلة عام 1948، وبين الدعم البريطاني المستمر لإسرائيل، بينما ما زال الفلسطينيون ينتظرون إقامة دولتهم المستقلّة.

بناءً عليه، ما نحن بصدد ما نعانيه الآن من بريطانيا العظمى، كانت ثمة عدة عوامل مجتمعة أدت إلى جريمة 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1917.

بعث وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرثر جيمس بَلفور رسالة إلى اللورد ليونيل والتر روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية، عُرفت فيما بعد باسم “وعد بلفور”.

وجاء في نص الرسالة: “حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل عظيم جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية” فهذا العهد الذي أخذته بريطانيا على نفسها ما زال ليومنا هذا باقية على العهد بعد طوفان الأقصى.

لقد هرول رئيس وزراء بريطانيا ليقدم الوفاء والوعد الذي قطعته حكومات بلاده على نفسها منذ بلفور حتى اليوم، فضلًا عن الدعم اللوجستي والسياسي، ومؤخرا أعلنت بريطانيا مشاركة سلاحها الجوي بمهمات استخبارية وهذا غيض من فيض.

الضوء الأخضر

فبالحساب العقلاني النهائي ورغم مسكنة الصهاينة وبكائهم للعالم أنهم شعب مضطهد ومعرض للموت في كل لحظة، فإن العالم كله يقف خلفهم بالعدة والعتاد والدعم السياسي والمالي وتعزيز اقتصادها.

فأموال الولايات المتحدة الأمريكية تصب في خزينة دولة الاحتلال، جانب الضوء الأخضر الذي أخذته إسرائيل من أمريكا لكي تستمر في تدمير غزة على رؤوس الأطفال والنساء والشيوخ، فكفاكم مسكنة، فالعالم يدعي الديمقراطية، وينادي بحقوق الإنسان، ولكن لو نزعت جلودهم لوجدت أن اللُب صهيونيا.

الخلاصة لا داعي لذرف دموع التماسيح، الحقيقة مكشوفة كالشمس. يبدو أن العالم يتهرَب من حقيقة ما فتئ التاريخ يرددها، المعضلة تكمن في إسرائيل وغطرستها، والصواب أن لا أمن لأي دولة إلا إذا شعر الفلسطينيون بالأمن بأبعاده المتعددة. وأخيرًا، إن مصلحة العالم يكمن في تجفيف منابع الاحتقان والهشاشة والظلم وازدواجية المعايير.

كاتب فلسطيني