تقارب بين اردوغان والسيسي يعيد النقاش حول الأزمة الليبية وإحاطة منتظرة لباتيلي أمام مجلس الأمن

طرابلس – «القدس العربي»: تصدر الملف الليبي مباحثات الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، ونظيره المصري، عبد الفتاح السياسي، حيث أثرت القطيعة بين البلدين على المشهد الليبي سلباً. ففي الوقت الذي دعم فيه اردوغان السلطات في غرب البلاد دعم السيسي سلطات الشرق مما ساهم في حالة عدم الاستقرار في ليبيا.

وعاد الحديث عن الملف الليبي وتأثير لقاء الطرفين عليه مؤخراً خاصة مع التصريحات الصادرة عن كليهما والتي لحقت اللقاء وتداولتها وسائل الإعلام. فمن جانب اردوغان، فقد أكد على حرص بلاده ومصر على وحدة ليبيا وسيادة أراضيها.

وقال اردوغان، في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، إنه عازم على التنسيق والتعاون مع مصر والتباحث في القضايا الإقليمية في المنطقة وفي إفريقيا ككل.

وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تعزيز التشاور مع تركيا حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأضاف أن نجاح البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا سيمثل نموذجاً يحتذى به باعتبار أن دول المنطقة على دراية بالوضع أكثر من غيرها.

يأتي ذلك في وقت كشف فيه سفير تركيا لدى مصر، صالح موتلو شين، عن تقارب بين القاهرة وأنقرة بشأن استقرار ليبيا، مؤكداً على ضرورة التعاون في مجال الغاز الطبيعي.

وقال موتلو شن، في مقابلة صحافية، إنهم تشاوروا خلال زيارة وزير خارجية تركيا، حول قضايا إقليمية عديدة، أبرزها الأزمة الليبية، مشيراً إلى أنهم سيواصلون تكثيف الحوار والتشاور، وسيكون هناك تقدم في معظم الملفات المشتركة.

وأوضح أنهم ناقشوا مع مصر أيضاً إنشاء قنصلية في بنغازي، مؤكداً سعيهم للتواجد في كل أنحاء ليبيا بما يضمن التزامنا بسيادة ووحدة الأراضي الليبية وعقد الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وفق قوله.

وذكر موتلو شين أن الدور التركي المصري سيكون حاسماً لتكون ليبيا آمنة مستقرة، ويكون فيها حكومة يمكنها السيطرة على كل ليبيا بعد الانتخابات.

ولفت موتلو شين إلى أنهم يريدون أن تكون هناك حلول عادلة وتفاهمات مشتركة تُرضي جميع الأطراف، حسب قوله.

وتعد الزيارة الرئيس التركي اردوغان إلى مصر هي الأولى منذ 11 عاماً، منذ سقوط حكم الرئيس المصري محمد مرسي عام 2013. وكان اردوغان قد أكد لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على دعمه للحوار السياسي في ليبيا دون المساس بشرعية ‏حكومة الوحدة الوطنية، خلال لقاء جمعهما في قمة مؤتمر الحكومات المنعقد بالإمارات.

وفي سياق متصل، واستمراراً للجدل الدائر حول الأزمة الليبية وعجز مبعوث ليبيا لدى الأمم المتحدة عن إقناع الأطراف السياسية بمبادرته، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، بصدد تقديم إحاطة لمجلس الأمن الدولي عن مستجدات الأوضاع في ليبيا أمس الخميس 15 فبراير/ شباط.

وحسب موقع سيكيورتي كاونسل ريبورت التابع لمجلس الأمن، فمن المتوقع خلال الجلسة والإحاطة تكرار دعوة الأطراف الفاعلة للدخول في مفاوضات بحسن نية لتحقيق توافق في الآراء بشأن القضايا السياسية العالقة، وحثهم على المشاركة بشكل مثمر في اجتماع باتيلي المقترح لأصحاب المصلحة الرئيسيين.

وأضاف الموقع أن دعم الزخم السياسي نحو إجراء انتخابات وطنية لتوحيد الحكومة الليبية المنقسمة هو القضية الأساسية لمجلس الأمن.

وأشار إلى أن أحد الأهداف المهمة للمجلس يتمثل في المساعدة على تعزيز أرضية سياسية مشتركة بين المجالس التشريعية المتنافسة في البلاد للاتفاق على القوانين الانتخابية، وهو الهدف الذي حث باتيلي أعضاء المجلس مراراً وتكراراً على دعمه من خلال ممارسة نفوذهم على أصحاب المصلحة الوطنيين، وفق الموقع.

ولفت الموقع إلى أنه يمكن لأعضاء مجلس الأمن أن ينظروا في اعتماد بيان رئاسي أو إصدار بيان صحافي ينقل هذه الرسائل.

يشار إلى أن الإحاطة التي قدمها المجلس في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023 بشأن ليبيا، سلط خلالها باتيلي الضوء على التطور الإيجابي المتمثل في أن ليبيا لديها الآن “إطار دستوري وقانوني” للانتخابات تعتبره المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قابلاً للتنفيذ من الناحية الفنية.

كما أعرب في إحاطته السابقة عن أسفه من السياسيات التي تعيق تنفيذ الانتخابات، وقدم تفاصيل إضافية حول اجتماعه المقترح لأصحاب المصلحة والتعقيدات التي تنطوي عليها مشاركة الجهات الفاعلة المختارة، والتي وصفها بأنها تمتلك “القدرة على التوصل إلى توافق في الآراء وتعزيز التقدم”، وفق قوله.

جاء ذلك تزامناً مع التقارير الصحافية التي تؤكد بأن فرنسا ستقود سلسلة من المشاورات الموسعة لمحاولة إيجاد حل لإخراج ليبيا من الوضع السياسي الراهن.

وحسب موقع أفريكا انتلجنس، فإن المبعوث الخاص للرئيس ماكرون أجرى سلسلة زيارات وعقد عدة لقاءات عرض خلالها خطة جديدة لإنهاء الأزمة في ليبيا منذ فشل تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وتهدف هذه المشاورات بين الليبيين، وفقاً للموقع، إلى إعادة إطلاق عملية تنظيم الانتخابات، بدأت في بداية شهر شباط/ فبراير بسلسلة كبيرة من المشاورات، أجرتها باريس، مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية.

وعقد في الفترة من الثاني وحتى الـ7 من شباط / فبراير مع مجموعة من السياسيين من بينهم وزير الصحة السابق في المجلس الوطني الانتقالي، ناجي بركات، والمرشح لانتخابات 2021 المستشار محمد خالد غويل، ونائب وزير التخطيط السابق بعهد معمر القذافي، فوزي عبد العال، إلى جانب نائب وزير الإعلام السابق في المجلس الوطني الانتقالي خالد نجم.

وأضاف الموقع الفرنسي أن هدف فرنسا جمع الأطراف في 3 مسارات اجتماعي واقتصادي ومن ثم سياسي على مراحل بهدف الوصول إلى نقطة التقاء تجمعهم لإنهاء الأزمة الراهنة.

وتأتي تلك التحركات الفرنسية وفقاً للموقع والتي تراهن عليها فرنسا، في أعقاب المحاولة الفاشلة لجمع الأطراف الرئيسية حول طاولة خماسية برعاية أممية، في إشارة إلى مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي.