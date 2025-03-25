تقارير: ألكسندر أرنولد يوافق على شروط انتقاله إلى ريال مدريد

لندن: توصل ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب فريق ليفربول، لاتفاق بشأن بنود انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني في يوليو/ تموز القادم، حسبما أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء.

وارتبط الظهير الأيمن الإنكليزي الدولي بالرحيل عن قلعة أنفيلد للانضمام إلى ملعب سانتياغو برنابيو في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده الحالي مع ليفربول بنهاية الموسم.

وتشير تقارير متعددة إلى أن ألكسندر أرنولد وقّع عقدا لمدة خمس سنوات بقيمة تزيد عن 285 ألف دولار أسبوعيا.

تمكن أرنولد، الذي تدرج في صفوف ليفربول، من مناقشة شروطه مع أندية أخرى منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

وسجل ظهوره الأول مع ليفربول وهو في الثامنة عشرة من عمره عام 2016.

وتتضمن إنجازاته مع النادي تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنكليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنكليزي، وكأس العالم للأندية، وهو في طريقه لإحراز لقب الدوري المحلي للمرة الثانية هذا الموسم، حيث يتصدر فريق المدرب الهولندي آرني سلوت جدول الترتيب بفارق 12 نقطة أمام أقرب منافسيه أرسنال، قبل 10 مراحل على نهاية المسابقة.

يعتبر ألكسندر أرنولد أحد ثلاثة لاعبين أساسيين في ليفربول تنتهي عقودهم في يوليو/ تموز القادم ، في حين لا يزال مستقبل الجناح المصري محمد صلاح، والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك غامضا.

من جانبه، رفض نادي ليفربول التعليق على هذه التقارير.

(د ب أ)