تقارير أمريكية: المشتبه به في قتل امرأة حرقا مقيم غير قانوني

نيويورك: ذكرت تقارير إخبارية أمريكية إن الغواتيمالي المتهم في قتل امرأة يوم الإثنين بعد إشعال النار بها في إحدى عربات مترو بروكلين، يقيم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وفقا لمسؤولي الهجرة الأمريكيين.

ودخل المشتبه به (33 عاما) إلى الولايات المتحدة لأول مرة في عام 2018، ولكن تم ترحيله بعد عدة أيام، ثم عاد إلى البلاد في وقت لاحق، حسبما أفادت التقارير نقلا عن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وألقي القبض على المشتبه به يوم الأحد ووُجّهت إليه تهم القتل من الدرجة الأولى، والحرق العمد، وتهم أخرى يوم الإثنين. وكان آخر عنوان سكن له مأوى للمشردين متخصص في إعادة التأهيل من المخدرات، وفقا للتقارير.

وقالت مفوضة شرطة نيويورك، جيسيكا تيش، في مؤتمر صحافي يوم الأحد، إن المشتبه به “اقترب بهدوء” من الضحية التي كانت جالسة، واستخدم ما تعتقد الشرطة أنه قداحة لإشعال ملابس المرأة، ما أدى إلى اشتعالها “في غضون ثوان”.

وجرى استدعاء خدمات الطوارئ لإطفاء النيران، ولكن تم إعلان وفاة المرأة في المكان، حسبما قالت تيش.

وتعرّف ثلاثة طلاب من المدارس الثانوية في نيويورك على الرجل واتصلوا بخط الطوارئ، وبعدها تم القبض على المشتبه به والذي تم العثور على قداحة في جيبه، حسبما ذكرت تيش.

وأشار المسؤولون إلى أن تركيب كاميرات الفيديو في قطارات مترو نيويورك كان “تغييرا كبيرا” ساعد المحققين ليس فقط في هذه الجريمة، بل في العديد من الجرائم الأخرى.

وإلى الآن ليس هناك معلومات متوفرة عن الضحية، ولكن خلال أشهر الشتاء يستخدم العديد من المشردين نظام المترو في نيويورك للهرب من البرد. وفي الوقت الحالي، فإن درجات الحرارة في نيويورك شديدة البرودة، حيث تنخفض إلى أقل من 10 درجات تحت الصفر خلال الليل.

(د ب أ)