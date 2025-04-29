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تقارير: أنشيلوتي يستعد للرحيل عن الريال لتدريب منتخب البرازيل

منذ ساعة واحدة

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مدريد: يستعد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، للرحيل عن منصبه، من أجل قيادة منتخب البرازيل حتى نهائيات كأس العالم 2026، حسبما ذكرت تقارير إخبارية.

وأفاد موقع “ذا أتلتيك” الإلكتروني نقلا عن مصادر لم يكشف عن هويتها أن المدرب الإيطالي المخضرم أبلغ اللاعبين في غرفة الملابس برحيله المخطط له.

وذكر موقع “ذا أتلتيك” وشبكة “سكاي” البريطانية وخبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو أن أنشيلوتي سيتولى بالفعل قيادة المنتخب البرازيلي خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في يونيو/حزيران القادم، وبالتالي، لن يتواجد على رأس القيادة الفنية للريال ببطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها بالولايات المتحدة في الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز 2025.

من جانبها، أوضحت صحيفة (ماركا) الرياضية الإسبانية أنه تم الانتهاء من الاتفاقات الشفهية، في انتظار التوقيع الرسمي على العقود.

ويرتبط أنشيلوتي /65 عاما/ بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2026، لكن من المتوقع رحيله بسبب الانتكاسات الأخيرة التي تعرض لها الفريق الملكي، مثل الخروج من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا وخسارة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام الغريم التقليدي برشلونة.

ويبدو الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، حامل لقب الدوري الألماني، والذي سبق له اللعب مع ريال مدريد، أبرز المرشحين،على نطاق واسع، لخلافة أنشيلوتي في منصبه.

(د ب أ)

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