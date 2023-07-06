تقارير إسرائيلية تكشف طلب واشنطن من حكومة تل أبيب ترميم البنية التحتية في جنين بعد الهجوم الدامي

غزة – “القدس العربي”:

كشفت تقارير إسرائيلية، أن الإدارة الأمريكية طالبت دولة الاحتلال، بترميم البنية التحتية المدنية في جنين، عقب العملية العسكرية التي دامت على مدار يومين كاملين، في وقت أعلن فيه وزير الإسكان الفلسطيني، أن تكلفة إعمار ما خلفته قوات الاحتلال من دمار يبلغ 15 مليون دولار.

السلطة الفلسطينية قدرت خسائر هدم المباني والمنشآت والطرق بـ 15 مليون دولار

وذكرت قناة ” i24news” الإسرائيلية، أن الإدارة الأمريكية طالبت إسرائيل، بترميم البنية التحتية المدنية في جنين، وأنها “ستكون في تواصل مع المسؤولين الإسرائيليين لأجل ذلك”.

ولم يفصح التقرير الإسرائيلي، عن طبيعة الرد الإسرائيلية على هذا الطلب الأمريكي، رغم انعدام الأمل في أن تبادر دولة الاحتلال بذلك، خاصة وأنها اعتادت على تدمير ممنهج للبنى التحتية خلال هجماتها الدامية ضد المناطق الفلسطينية، وقد تجلى ذلك خلال الحروب السابقة ضد قطاع غزة.

والجدير ذكره أن جيش الاحتلال، انسحب فجر الأربعاء من مخيم جنين، بعد أن شن هجوما على مدار يومين كاملين، استخدم خلالها الطائرات الحربية في القصف الجوي، علاوة عن دفعه بأكثر من 1000 جندي، وبأرتال من الآليات العسكرية والدبابات والجرافات العسكرية، التي تعمدت إحداث الدمار الكبير في المخيم.

وقد أسفر الهجوم العسكري الإسرائيلي عن استشهاد 12 مواطنا فلسطينيا بينهم أطفال، وإصابة العشرات بجراح، علاوة عن التدمير الكبير في المباني والبنى التحتية.

وأقر جيش الاحتلال بمقتل أحد جنوده خلال العملية العسكرية، في أثناء تصدي نشطاء المقاومة، لعملية اقتحام إسرائيلية لأحد أحياء المخيم.

يشار إلى أن وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد زيارة، قال إن طواقم الوزارة باشرت منذ اليوم الأول لانسحاب الاحتلال من جنين، العمل بفتح الطرق وإزالة الأنقاض وتأمين سلامة المباني التي تضررت بشكل جزئي جراء العدوان، مبيّنا أن الحكومة ستعيد إعادة ما دمره الاحتلال في جنين ومخيمها بصورة أفضل مما كان عليه قبل العدوان.

وبيّن في تصريح صحافي، أن المرحلة الحالية تهدف لإزالة الأنقاض وتأمين سلامة المباني وفتح الطرق، ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية من إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، مبينا أن حجم الدمار كبير ويمس جميع مناحي الحياة.

وأشار إلى أنه سيجري وضع جدول زمني مفصل لإعادة بناء ما دمره الاحتلال وتأمين جميع المستلزمات، وشدد على أن الحكومة ستضع مختلف الإمكانات المادية واللوجستية لإعادة وإزالة الضرر وإعادة بناء ما دمره الاحتلال، في القطاعات كافة: طرق ومبان ومركبات وكهرباء واتصالات، مشيرا إلى أن هذا الجهد يجري بالتنسيق مع جميع مكونات الحكومة ذات العلاقة.

وقد كشف أيضا في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أن تكلفة إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في جنين، يبلغ 15 مليون دولار، لافتا إلى أنه جرى إزالة أربعة مبان كاملة، بعد تضررها بصورة كلية، بتكلفة واحد ونصف مليون دولار، لافتا إلى أن ضررا جزئيا إلى متوسط أصاب 25 مبنى، فيما أصابت أضرار جزئية متنوعة، 250 وحدة سكنية، بتكلفة 2 ونصف مليون دولار.

وأوضح أنه جرى تضرر مبان تجارية وخدماتية بتكلفة خمسة ملايين دولار، وأضرار جسيمة في جامع الأنصار بتكلفة واحد مليون دولار.

وتضاف إلى هذه الأموال ما يُحتاج إليه لإصلاح الطرق التي جرى تجريفها بالكامل، وهي بمسافة من أربع إلى خمسة كيلو مترات داخل مخيم جنين بتكلفة واحد ونص مليون دولار، إضافة إلى أضرار جزئية متنوعة بطول 10 كيلومترات بتكلفة 2 مليون دولار، ما يجعل تكلفة إعادة إعمار الطرق ثلاثة ونص مليون دولار.

وتشمل الأضرار أيضا التلف الذي أصاب المرافق العامة وشبكة الكهرباء، والمياه، والبنية التحتية فوق الأرض، حيث قال الوزير الفلسطيني إن العمل جار على إصلاحها.

وأعلن أيضا أن العمل جار بشكل عاجل ومتواصل على أرض الواقع، من أجل إيواء المواطنين التي هدمت منازلهم بصورة كاملة ولم تعد صالحة للسكن.