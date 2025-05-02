تقارير إعلامية: مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يدعم خطط توسيع الحرب على غزة

تل أبيب: قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة إن مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني وافق على خطط لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، ما يزيد من الدلائل على أن محاولات وقف القتال وإعادة الرهائن لم تحرز أي تقدم.

وجاء هذا القرار بعد تصريحات من كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير هذا الأسبوع، أشارا فيها إلى أن إسرائيل تعتزم تكثيف الحملة في غزة.

ومنذ انهيار اتفاق سابق لوقف إطلاق النار في مارس/ آذار الماضي، تقيم القوات الإسرائيلية مناطق عازلة واسعة في غزة، وتحصر السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في منطقة أضيق من أي وقت في وسط القطاع وعلى طول الساحل وتمنع دخول شاحنات المساعدات.

ونقلت شبكة واي نت، إحدى وسائل الإعلام الرئيسية في إسرائيل عن مسؤول إسرائيلي لم تذكر اسمه قوله “ما دامت حماس (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) لا تفرج عن رهائننا، فسنعزز عملنا العسكري بشدة”.

وامتنع متحدث باسم مكتب نتنياهو عن التعليق على هذه التقارير التي أفادت بأن القرار سيوافق عليه مجلس الوزراء بكامل هيئته يوم الأحد.

وقال نتنياهو أمس الخميس إن إسرائيل تسعى إلى استعادة رهائنها الذين يعتقد أن نحو 24 منهم على قيد الحياة، لكن هدفها النهائي في غزة ما زال يتمثل في إلحاق الهزيمة بحماس.

وأضاف “في الحرب، هناك هدف نهائي، وهذا الهدف النهائي هو الانتصار على أعدائنا”.

(وكالات)