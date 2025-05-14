تقارير: إيران تقترح تشكيل “كونسورتيوم نووي” مع دول الخليج

طهران: اقترح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تشكيل “كونسورتيوم نووي” مع دول خليجية أخرى وسط المحادثات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة، بحسب تقارير إعلامية إيرانية ودولية.

وردا على سؤال حول المواضيع التي تمت مناقشتها خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية وقطر، قال عراقجي: “نواصل إطلاع الدول الإقليمية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، ودول أخرى، بما في ذلك الأوروبيون وأصدقاؤنا على المستوى الدولي، على التقدم المحرز في المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة”، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

وتابع أن إيران مهتمة بتشكيل تفاهم إقليمي بشأن هذه الجولة من المفاوضات وأي اتفاق محتمل، بحيث يمكنها في ظل هذا التفاهم الإقليمي أن تشهد زيادة الاستقرار والأمن الإقليميين، وبالطبع تعزيز التفاهم الإقليمي بين إيران ودول المنطقة دون تدخل أجنبي، معربا عن أمله في ألا يكون هناك أي قلق بين الدول المجاورة في هذا الشأن، بحسب إرنا.

وأفاد موقع ديبان الإيراني الإلكتروني بأن دولا مثل السعودية والإمارات يمكن أن تشارك في إنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم على التراب الإيراني.

وتتفاوض إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي في سلطنة عمان وتأمل واشنطن منع طهران من صنع أسلحة ذرية.

وقالت نيويورك تايمز إن إيران سوف تخصب اليورانيوم لمستوى متدن -أقل من العتبة المرتبطة بالأسلحة النووية- ثم تورده للدول العربية للاستخدام المدني.

ونقل موقع أمواج الإخباري الإيراني عن “مصدر سياسي رفيع المستوى في طهران” دعمه لخطة إنشاء تفاهم إقليمي لتخصيب اليورانيوم قائلا: “الفكرة جيدة، ويمكن لإيران أن تدرسها، طالما أنها ليست بديلا عن برامج التخصيب الخاصة بإيران”.

وقالت صحيفة هاميهان الإيرانية إن المنشآت المقترحة قد تقع في جزر إيرانية في الخليج.

(د ب أ)