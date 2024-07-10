تقارير: المغرب سيحصل على قمر تجسس من إسرائيل في صفقة بمليار دولار

صورة من الأرشيف لعالم إسرائيلي يعمل على إنتاج قمر صناعي، في مدينة اللد، 27 أبريل 2015- ا ف ب

الرباط: ذكرت وسائل إعلام مغربية، اليوم الأربعاء، أن المغرب يعتزم الحصول على قمر تجسس من شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية، في إطار صفقة قيمتها مليار دولار.

كانت الشركة المملوكة للحكومة قد قالت، أمس الثلاثاء، إنها أبرمت عقداً بقيمة مليار دولار لتوريد أحد أنظمتها إلى طرف ثالث لم تحدده.

وقالت الشركة، التي تُصنع بعض أنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات المسيّرة الأكثر تطوراً بإسرائيل، في إفصاح لجهات تنظيمية في تل أبيب، إن الصفقة من المقرر تنفيذها على مدى خمس سنوات.

ونقل الموقعان الإخباريان المغربيان لو ديسك ولو 360 ريبورتد، عن مصادر إسرائيلية في الرباط، القول إن العقد ينص على أن توفر الشركة قمر التجسس أوفيك 13، الذي سيحلّ محل قمرين صناعيين من إنتاج إيرباص وتاليس.

ولم يرد رئيس البعثة الإسرائيلية في الرباط، ووزارة الخارجية المغربية على طلب من رويترز للتعليق.

أقرت إسرائيل والمغرب، في 2021، اتفاقية دفاع تغطي الاستخبارات والتعاون في الصناعات والمشتريات العسكرية.

(رويترز)