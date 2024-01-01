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تقارير: المملكة المتحدة تدرس شن هجمات جوية على الحوثيين

منذ 6 دقائق

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لندن: أفادت تقارير أن بريطانيا تدرس شن هجمات جوية على الحوثيين، بعد أن قالت الولايات المتحدة إن قواتها البحرية أغرقت ثلاثة قوارب كانت تستهدف سفينة حاويات في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية عن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس قوله إن الحكومة لن تتردد في اتخاذ “إجراء مباشر” لمنع حدوث المزيد من الهجمات وسط تقارير تفيد بأن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تعدان بيانا مشتركا لإصدار تحذير نهائي للجماعة اليمنية.

ويأتي ذلك بعد أن قال الجيش الأمريكي إن أربعة زوارق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أطلقت النار على السفينة “ميرسك هانجتشو” وكانت القوارب على بعد أمتار من السفينة ، وردت المروحيات الأمريكية بإطلاق النار.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن عددا من أفراد أطقم القوارب المسلحة قتلوا. ولم يصب أحد على متن السفينة.

وكانت المدمرة التابعة للبحرية الملكية البريطانية “إتش إم إس دياموند” قد انضمت قبل أيام إلى الجهود الدولية لردع الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر.

(د ب أ)

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